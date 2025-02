Felix Stroe (PSD), fost informator al Securității, devine vicepreședinte al Comisiei SIE

Parlamentul a decis luni seara numirea lui Felix Stroe, fost informator al Securității, ca vicepreședinte al Comisiei de control SIE. În comisie, alături de Stroe, se află și politicieni cu poziții anti-occidentale, stârnind critici din partea opoziției.

În cadrul unei ședințe a Parlamentului României, desfășurată luni seară, au fost aleși prin vot secret membrii noilor comisii de control al serviciilor de informații, inclusiv Comisia de control a SIE. Felix Stroe (PSD), fost informator al Securității comuniste, a fost ales vicepreședinte al acestei comisii, potrivit info-sud-est.ro. În comisie mai sunt și Mircia Chelaru (AUR) și Anamaria Gavrilă (POT), ambii cu poziții puternic anti-occidentale, iar președintele comisiei este Alexandru Muraru (PNL).

Conform unui document emis de CNSAS în 2015, Felix Stroe a fost informator al Securității sub numele conspirativ "Dan". Deși CNSAS a stabilit că „nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității”, acesta a fost implicat în activități care au fost legate de regimul comunist. „Informez că în anul II C, Lic. B.P. Hașdeu învață elevul K.C. Despre acesta cunosc în ultimul timp că s-a despărțit de anturajul în care trăia și cred că nu a mai audiat emisiunile postului de radio ’Europa Liberă’”, este una dintre notele în care se menționează activitatea sa.

Felix Stroe a explicat că în perioada comunistă a lucrat în cadrul Consiliului Politic Superior al Marinei Militare, fiind implicat în activități ce urmau linia ideologică a regimului Ceaușescu. „Da, am lucrat în Consiliul Politic al Marinei Militare. Am fost repartizat cu mandat într-un regiment de nave torpiloare. După doi ani de zile, pentru că toate notările mele de serviciu erau excepționale, am fost chemat de comandantul Marinei Militare și de secretar, amiralul Mușat și amiralul Petre George și m-au numit în Consiliul Politic al Marinei Militare, responsabil cu munca de tineret”, declara el în 2015.

În ciuda trecutului său, Felix Stroe și ceilalți membri ai comisiei vor avea responsabilitatea de a supraveghea și controla activitatea unui serviciu de informații condus de Gabriel Vlase (PSD), care a fost implicat într-un scandal recent. Conform unei investigații a G4Media, Gabriel Vlase a zburat cu avionul privat în Azerbaidjan, pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1. Mai mult, o investigație a arătat afaceri imobiliare dubioase între fratele lui Vlase și persoane implicate în activități interlope pe litoralul românesc.

Felix Stroe a fost ministru al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose și a rămas un lider influent al PSD Constanța, având o carieră politică îndelungată. În ciuda controverselor, acesta a continuat să dețină funcții importante în partid și să își păstreze controlul asupra organizației PSD Constanța din 2015.

Anamaria Gavrilă, un alt membru al comisiei de control al SIE, a fost asociată cu viziuni pro-ruse și extremiste, după ce s-a încolonat în spatele lui Călin Georgescu, un candidat cu discurs legionar. Gavrilă și-a făcut cunoscută poziția în favoarea unor politici care contravin intereselor occidentale. Aceasta a fost criticată pentru legăturile sale cu cercuri politice și ideologice din afaceri cu influență din partea fostului regim.

În comisia de control SIE mai sunt și Mihai Fifor (PSD), Mircia Chelaru (AUR), Sorin Gheorghe Șipoș (PSD) și Lorand Turos (UDMR). Această comisie are rolul de a supraveghea activitatea SIE, de a verifica cheltuielile și bugetul instituției, de a examina eventualele încălcări ale Constituției și de a aviza proiectele de lege care vizează securitatea națională.