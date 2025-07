Preşedintele Nicușor Dan participă, în format de videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” dedicată Ucrainei

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, 10 iulie,de la ora 15.30, în format de videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), a transmis Administraţia Prezidenţială.

„Coaliţia de Voinţă” este convocată de prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer, alături de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, pe tema sprijinului pentru Ucraina, se arată pe site-ul instituției.

Premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să participe și ei la reuniunea prin videoconferinţă pe tema Ucrainei, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Agerpres.

La reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" ar urma să ia parte și reprezentanţi ai SUA, potrivit Palatului Elysée.

De precizat că, tot joi, dar de la ora 14, președintele Nicușor primeşte la Palatul Cotroceni o delegaţie condusă de preşedintele Roma Foundation for Europe, Zeljko Jovanovic.

Atac masiv „de aproape zece ore” al Rusiei asupra Kievului

Amintim că un atac lansat de forţele ruse în noaptea de 9 spre 10 iulie asupra Kievului s-a soldat cu moartea a două persoane şi rănirea altor 13.

Atacul a avut loc înaintea unei întâlniri între secretarul de stat american Marco Rubio şi omologul său rus Serghei Lavrov la Kuala Lumpur, pe fondul unui impas diplomatic asupra dosarului ucrainean, relatează AFP şi Reuters.