Bolojan merge din nou în Franța. Președintele interimar participă la Summitul privind securitatea Ucrainei

Președintele interimar Ilie Bolojan merge joi, 27 martie, la summitul pentru Ucraina de la Paris. În cadrul reuniunii, la Palatul Élysée, mai mulți șefi de stat și de guvern ai „Coalition of the willing” discută despre securitatea țării vecine.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan participă joi, 27 martie, de la 10.00, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina.

Președintele interimar a avut o primă călătorie de lucru externă în Franța, la preluarea șefiei interimare a statului, participând la acel moment la cea de-a doua întâlnire organizată de Franța pe subiectele Ucraina și securitatea Europei. Tot atunci a avut și o discuție tete-a-tete cu președintele Franței Emmanuel Macron.

În urma întâlnirii, președintele interimar anunța reconfirmarea parteneriatului strategic cu Franța, România primind asigurări cu privire la prezența militară franceză pe teritoriul statului.

„Ne-am asigurat încă o dată că, așa cum Franța a fost alături de România în momentele foarte importante al istoriei țării noastre, și astăzi rămâne alături de noi. Am reconfirmat Parteneriatul Strategic cu Franța. De asemenea, am reconfirmat încă o dată stabilitatea prezenței militare franceze în România, la solicitarea țării noastre. Avem un contingent important francez care contribuie alături de celelalte contingente ale țărilor aliate, ale Statelor Unite, la securitatea țării noastre, și am confirmat că această prezență va fi consolidată în perioada următoare.

Am confirmat continuarea cooperării și dezvoltării în zona economică și în industria de Apărare, având în vedere nu doar necesitățile regionale, dar și posibilitatea că această industrie să fie un pol de dezvoltare în România în anii următori. Îi mulțumesc Președintelui Macron pentru această întâlnire și pentru prietenia față de țara noastră”, a mai spus atunci președintele interimar.

Potrivit președintelui interimar, întâlnirea a fost o chestiune importantă pentru țara noastră.

Președintele interimar al României a participat și în urmă cu două săptămâni la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul britanic Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina.