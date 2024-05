Piedone spune că finala pentru Capitală va fi între el şi Burduja: Nu cred că e doar la 16%. Reacția liberalului VIDEO

După cel mai recent sondaj privind intenția de vot pentru primăria Capitalei, unde Piedone este în scădere, iar Sebastian Burduja în creștere, însă după Gabriela Firea și Nicușor Dan, edilul de la Sectorul 5 susține că finala se va disputa între el şi candidatul PNL.

„Aceste sondaje nu sunt fotografia momentului, ci o comandă a fiecărei formațiuni politice atunci când vrea să deruteze electoraltul, și un argument cert despre mine însumi.

În 2020, eu Popescu Piedone candidat la Primăria Sectorului 5, cu opt ani și șase luni condamnare în primă instanță, nu eram nici măcar cotat la casele de pariuri, eram pe locul 6, 7. Toate aceste case de sondare a opiniei publice, care, bineînțeles, cine plătește îi dă cu ruj pe buze, că așa e în România, nu reflectă niciodată realitatea. Probabil aceste sondaje sunt de a dezinforma, de a nu motiva a ieși la vot sau a motiva un alt electorat să iasă la vot. (…) În 2020, am câștigat Primăria Sectorului 5, contrar tuturor sondajelor de opinie. (..) Imposibilul a fost făcut posibil datorită cetățenilor care nu se mai duc după nicio fentă, care au înțeles că aceste sondaje sunt o pură manipulare. Singurul sondaj care poate să existe astăzi în real (..) este urna de vot, 9 iunie. (..)

Mi se pare un lucru anormal ca Sebastian Burduja să fie cotat la alt procent decât acum nici măcar o săptămână. (...) Aceste sondaje îi vor motiva pe oameni. (..) Finala se va da nu între mine și Nicușor Dan, nu între mine şi Gabriela Firea - Pandele, finala se va da între mine și Sebastian Burduja. Se va da pentru intelectualitatea și tinerețea și performanța de ministru a domnului Burduja cu experiența mea de viață. Eu nu cred că Burduja este doar la 16 procente", a spus Cristian Popescu Piedone la România TV.

Sebastian Burduja a precizat, ulterior, că este de aceeași părere cu Piedone.

„De altfel, suntem singurii candidați care și-au prezentat un program. Eu am planul pentru București, am văzut că dânsul a venit cu contractul pentru bucureșteni. Despre asta trebuie să fie o campanie, profilul fiecăruia, soluțiile fiecăruia, echipa fiecăruia și rezultatele fiecăruia. Deci, categoric, pe aceste patru criterii, da, finala este între mine și domnul Piedone. Nu are cum să stea domnul Nicușor Dan pe primul loc, pentru că sunt practic toți bucureștenii care în fiecare zi se luptă cu incompetența lui Nicușor Dan. Foarte multe probleme. Sigur că sunt și din mandatul doamnei Firea”, a declarat Sebastian Burduja, la România TV.

Ce arată cel mai recent sondaj

Cel mai recent sondaj Sociopol îl plasează pe Nicușor Dan pe primul loc în intenția de vot pentru Primăria Capitalei (cu 37%), înregistrând o stagnare față de sondajul precedent. O creștere de 4% este înregistrată în cazul lui Sebastian Burduja (16%), în timp ce Cristian Popescu Piedone (18%) este în scădere în preferințele electoratului.

Potrivit unui alt sondaj Sociopol, realizat între 24 și 26 aprilie, prezentat de sociolog, Nicușor Dan, se afla pe aceeași poziție, cu 37% din intenţiile de vot ale bucureştenilor, urmat de Cristian Popescu Piedone și de Gabriela Firea cu câte 22%, în timp ce Sebastian Burduja se afla pe locul trei cu 11%, iar Mihai Enache pe locul patru cu 7%.

Firma de sondare Sociopol îi aparține lui Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, cunoscut publicului după mai multe ieșiri controversate.