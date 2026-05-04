Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul, de la ora 14:30

Cum arată planul secret al Alianței PSD-AUR: de la moțiune la capturarea puterii (2026–2028)

3 etape-5 obiective: (guvern minoritar PSD susținut de AUR, urmează guvern PSD-AUR, construirea alianței politice PSD-AUR, suspendarea președintelui și demiterea, obiectiv final: guvernare monocolora in 2028-2030 cu acapararea întregii puteri).

FOTO Inquam
Surse politice specifice convergente, discuții de culise, informații transmise în PSD și AUR în ultimele două săptămâni conturează și dezvăluie calendarul, etapele și obiectivele unui plan amplu PSD-AUR pentru preluarea tuturor instituțiilor în următorii 3 ani. Planul a început să fie discutat după consumarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și definitivat în ultimele trei săptămâni, înainte de consultarea regizată în PSD pe 20 aprilie. Deși doar Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manea, respectiv George Simion și Petrișor Puiu au lucrat la etape, mulți baroni PSD vor accepta pe parcurs planul pe măsură ce vor înțelege dimensiunea si obiectivele. Este reconfigurarea profundă a direcției României.

Moțiunea de cenzură PSD–AUR nu trebuie citită ca un simplu instrument parlamentar, ci ca actul fondator al unui proiect politic comun, cu obiectiv strategic explicit: unificarea electoratelor „suveranist” și „etatist”, blocarea reformelor structurale și recâștigarea controlului asupra întregului aparat de stat. Textul moțiunii de cenzură este, în sine, un indicator relevant al acestei direcții. Discursul este construit pe un registru naționalist primar, încărcat de resentiment social și de o retorică intervenționistă agresivă, care contrazice flagrant principiile economiei de piață și ale liberalismului democratic. Moțiunea este primul pas care pregătește terenul pentru o normalizare treptată a unei agende iliberale, în care controlul politic asupra economiei și asupra instituțiilor devine acceptabil pentru un segment tot mai larg al electoratului. „Paradigma Dragnea”, primul model suveranist-populist-etatist este programat să revină consolidat: caracterizat prin clientelism agresiv, capturarea instituțiilor și o abordare economică orientată spre distribuirea discreționară a resurselor.

Este, în esență, primul pas într-un traseu etapizat care vizează anul 2028 ca moment de captură totală a puterii politice. PSD a înțeles în ultimele luni că prezența sa într-o majoritate pro-europeană îi va diminua șansele existențiale atât timp cât AUR a transferat deja cea mai mare parte a electoratului PSD și că va trece curând la transferul primarilor și a activelor electorale. Singura șansă ca PSD să conserve ce mai are este formalizarea etapizată a relației cu AUR. Liderii, laboratoarele și consultanții au avut aceeași concluzie: altfel nu se poate. Identificarea politicii partidului cu un pachet substanțial de reforme, de reducere a cheltuielilor, de asanare a economiei și a administrației va duce la prăbușirea iremediabilă a partidului-stat.

Motto-ul enunțat implicit – „orice drum începe cu primul pas” (Marian Neacșu) – capătă aici o semnificație concretă: moțiunea marchează începutul unui proces de acomodare, coordonare și integrare progresivă între două forțe care, deși diferite ca stil, sunt profund compatibile ca obiective: conservarea status quo-ului economic și blocarea reformelor sistemice.

Etapa I (2026 – mijlocul lui 2027): Instalarea și normalizarea colaborării

Prima etapă vizează instalarea unui guvern minoritar PSD, fie condus de un premier politic, fie de un tehnocrat, susținut tacit de AUR din opoziție. Această formulă este esențială pentru a evita costurile politice ale unei alianțe explicite, dar permite în același timp coordonarea deciziilor strategice.

Argumentul central al acestei etape este compatibilitatea electorală: electoratul PSD și cel AUR au zone largi de intersecție care merg spre populism-extremism– suveranism difuz, retorică și conspirații anti-UE, antiglobaliste, reflexe etatiste și paternaliste, o respingere comună a reformelor structurale. În această perioadă, discursul public va fi calibrat în jurul unei teme unificatoare: „recuperarea controlului asupra statului din mâinile forțelor externe”, o narațiune care reambalează vechi teme naționaliste într-o formă adaptată contextului actual.

În plan instituțional, AUR va intra treptat în mecanismul guvernării „cu luminile stinse”: fără ministere, dar cu acces la eșaloanele 2 și 3 ale administrației – agenții, autorități, funcții de subsecretar de stat și poziții deconcentrate în teritoriu. Această distribuție permite construirea unei infrastructuri de putere fără expunere politică directă.

Simultan, are loc acomodarea rețelelor politice și administrative. Actori cu experiență din vechiul sistem – precum cupluri de tip Neacșu–Peiu – funcționează ca punți între cele două formațiuni, facilitând integrarea mecanismelor de influență și a circuitelor de decizie. În subtext, miza este una existențială pentru aceste rețele: reformele de tip Bolojan amenință direct accesul la resurse și la mecanismele de distribuție clientelară. Alianța devine astfel nu doar oportună, ci necesară pentru supraviețuirea sistemului.

Etapa II (mijlocul lui 2027 – începutul lui 2028): Formalizarea și ofensiva instituțională

A doua etapă marchează trecerea de la cooperare tacită la aliniere politică explicită. Instalarea unui guvern PSD-AUR consolidat, cu miniștri AUR în cabinet, cu demararea proiectului politic pentru 2028. Această etapă este urmată probabil de primele tensiuni instituționale majore cu șeful statului. Președintele va fi, inevitabil, ținta unor atacuri și a repoziționărilor politice pentru 2028, într-un context marcat de pasivitatea sa instituțională, de precedentul periculos al anului 2027 (formalizarea alianței guvernamentale PSD-AUR) și de slăbirea mecanismelor de apărare constituțională, pe care șeful statului le confirmă aproape cu fiecare criză sau situație politică pe cazare este chemat sa o arbitreze.

În acest punct, PSD–AUR identifică o oportunitate strategică: posibilitatea de a prelua și funcția prezidențială, condiție esențială pentru controlul complet al statului. Orizontul anului 2028 devine astfel ținta unui „blitzkrieg politic”, în care toate resursele sunt mobilizate pentru a domina simultan alegerile locale, parlamentare și prezidențiale.

Un element-cheie al acestei etape este reconfigurarea echilibrului la Curtea Constituțională, prin schimbarea a trei judecători la termen (iunie 2028). Această mutație, aparent tehnică, creează premisele unei „furtuni perfecte”: validarea unor decizii controversate și blocarea eventualelor contra-ofensive instituționale.

Are loc acum obișnuirea electoratului cu ideea că o colaborare între cele două formațiuni nu doar că este posibilă, ci chiar necesară, 2028 devine politic și electoral o consecință firească. În paralel, asistăm la o compatibilizare sau o fuziune de facto între structurile PSD și AUR, de la centru până în teritoriu. Rețelele administrative, aparatul de partid și pârghiile locale de influență sunt sincronizate pentru a opera ca un singur organism politic în perspectiva anului electoral.

Etapa III (2028): Momentul decisiv – suspendare, alegeri și capturarea totală a puterii

Ultima etapă este una de maximă intensitate politică și socială. În scenariul conturat, suspendarea Președintelui devine instrumentul central pentru declanșarea unei secvențe electorale sincronizate: referendum de demitere, alegeri locale și parlamentare organizate concomitent sau în proximitate. Următorul pas logic este propulsarea unui candidat cu profil radical către funcția prezidențială în 2028.

Argumentul PSD este unul pragmatic și testat: „valul” alegerilor locale – susținut de o rețea extinsă de primari și președinți de consilii județene – poate fi transformat într-un avantaj decisiv la nivel național. Candidați comuni PSD-AUR, liste comune. Cu aproximativ 1.700 de primari și o majoritate semnificativă la nivel județean, alianța PSD–AUR mizează pe o mobilizare masivă care să depășească pragul de 50%+1 din voturi. PSD va reuși astfel să stopeze hemoragia de primari beneficiind de un electorat consolidat în rural, în urbanul mijlociu și mic.

În acest context, controlul asupra CCR devine determinant pentru validarea întregului proces. Rezultatul urmărit este clar: o majoritate constituțională stabilă, capabilă să guverneze fără constrângeri și fără riscul de a coabita cu un președinte pro-european.

Costurile externe vor fi enorme (economice, diplomatice, de percepție geopolitică) dar vor fi inițial neglijate si apoi ignorate complet – precum o eventuală suspendare a PSD din familia social-democrată europeană – si vor fi considerate secundare în raport cu miza internă. Modelul Viktor Orban este, implicit, un precedent: izolarea externă este acceptabilă dacă puterea internă este consolidată.

Concluzie: PSD-AUR nu va fi o alianță de moment, ci un proiect de putere

Acest calendar nu indică o colaborare tactică, ci articularea deliberată a unui bloc politic cu ambiții hegemonice. Moțiunea de cenzură este doar declanșatorul unui proces mai amplu, care vizează reconfigurarea profundă a statului român, prin convergența unor curente aparent diferite, dar unite de aceeași ostilitate față de reformă și de aceeași logică a concentrării puterii.

În acest cadru, anul 2028 nu este doar un orizont electoral, ci punctul de inflexiune al unui proiect sistemic. Dacă este dus la capăt, el nu produce doar o alternantă la guvernare, ci o schimbare de paradigmă – cu efecte de durată asupra direcției și echilibrului instituțional al României. Va fi practic cea mai amplă după 20 de ani de la aderarea României la UE confirmând o frână in calea modernizării si a democratizării țării pentru mulți ani înainte.

