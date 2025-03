Coaliţia de guvernare a organizat, sâmbătă, un miting pentru susţinerea lui Crin Antonescu, candidatul comun în alegerile prezidențiale, la Cluj Napoca. La eveniment a particiat și primarul orașului, Emil Boc, care a transmis că România are nevoie de un președinte responsabil.

Prezent la Cluj, candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a declarat că vrea să fie un președinte model pentru clasa politică.

”Dacă vreau să fiu liderul acestei naţiuni, prin voinţa voastră, nu pot avea ambiţii mici. Vreau să fiu pur şi simplu atât cât mă vor ţine puterile şi atât cât îmi va permite vremea, vreau să fiu un preşedinte model pentru clasa politică din România. Acest lucru, această încredere şi acest mandat îmi este dat de partidele, de alianţa şi de politicienii remarcabili care sunt astăzi alături de mine şi în susţinerea mea. Eu ştiu foarte bine cum ştim toţi şi cum românii ne-au spus-o mai apăsat decât altădată că politicienii care conduc România nu se pot mulţumi cu lucrurile bune pe care le-au făcut, nu se pot mulţumi cu faptul că astăzi România are în termeni economici în termeni de politică externă, în termeni de civilizaţie pur şi simplu cea mai bună poziţie din istoria sa”, a afirmat Crin Antonescu.

El a adăugat că multe din lucrurile din ţară trebuie să se schimbe.

”Noi ştim, aşa cum ştiu oamenii şi cum ne-au spus oamenii că putem face mult mai mult, că multe lucruri trebuie să se schimbe. Şi dacă astăzi sunt împreună cu această coaliţie de guvernare, nu înseamnă că eu candidez pentru ea. Candidez pentru voi în primul rând şi pentru cetăţenii României împreună cu care şi pentru care vom lucra. Preşedintele României nu poate dicta. Preşedintele României nu trebuie să ameninţe şi nu trebuie să forţeze pe nimeni. Dar preşedintele României trebuie să-şi înţeleagă rolul, să-i inspire, să dea exemplu, să ducă după el ceilalţi conducători ai ţării, partidele politice, majoritatea parlamentară, Parlamentul în întregul său, administraţia locală”, a mai transmis Crin Antonescu.

Antonescu a mai declarat că cea mai mare calitate a sa este că nu a uitat cine a fost înainte de a ajunge demnitar şi cine va fi după ce nu va mai ocupa funcţii publice.

”Cea mai mare calitate a mea este că nu am uitat niciodată cine am fost înainte de a fi demnitar şi cine voi fi după ce nu mai sunt demnitar, că nu am uitat niciodată că demnităţile trec şi omenia rămâne, că viaţa mi-a dat prilejul să râd cum râdeţi voi, să plâng cum plânge fiecare dintre noi, să sufăr, să sper, să aştept, să mă revolt. Sunt un om viu şi, dragii mei, sunt un om în suflet şi în cap mai tânăr decât contracandidaţii mei. Nu voi uita niciodată cine sunt, de unde vin. Sunt unul dintre voi, vin dintre voi şi aşa cum 10 ani nu mi-au lipsit onorurile şi puterea, mă voi întoarce între voi”, a mai afirmat candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale.

Boc: „Avem nevoie de un președinte responsabil”

La eveniment a fost prezent și primarul PNL al orașului Cluj-Napoca, Emil Boc. Acesta a afirmat că România are nevoie de un preşedinte responsabil, nu de unul aventurier, care să compromită viitorul ţării şi viitorul proiectelor care trebuie făcute pentru comunitate.

”Avem nevoie de un preşedinte responsabil pentru România şi nu de un preşedinte aventurier, nu de un preşedinte care să compromită viitorul acestei ţări şi viitorul proiectelor noastre pe care trebuie să le facem pentru comunitatea noastră. Doar împreună cetăţenii români, maghiari, toţi din această ţară, împreună în Europa putem reuşi”, a declarat Emil Boc.

El a adăugat că ”izolaţionismul este calea spre a pierde locuri de muncă, pentru a pierde securitatea şi integritatea teritorială a ţării”.

Predoiu: „Avem datoria să apărăm democraţia”

La rândul său, preşedintele interimar al Partidului Naţional Liberal, Cătălin Predoiu, a afirmat avem datoria de a apăra democraţia de anahia pe care o pot aduce falşii profeţi.

”Avem datoria să apărăm democraţia, dezvoltarea, să le apărăm de anarhia pe care o pot aduce falşii profeţi şi liderii conjuncturali şi impostori care vor să schimbe totul fără să explice cu ce. Mulţi dintre ei fără să fi făcut până acum nimic pentru cetăţeni. Mulţi dintre ei fără să fi făcut până acum nimic în general. Există numai una şi o singură garanţie pentru păstrarea României în normalitate păstrarea dezvoltării şi progresului, a stabilităţii şi siguranţei: Crin Antonescu, preşedinte”, a precizat preşedintele interimar al PNL.

El a susținut, de asemenea, că este nevoie de preşedinţia lui Crin Antonescu pentru a preveni ca România să fie împinsă în haos şi anarhie de un ”spion agitator rămas fără lucru”.

”Avem nevoie de forţa noastră politică şi preşedinţia lui Crin Antonescu pentru a preveni ca vreun aventurier, vreun spion agitator rămas fără lucru, vreun oportunist fără scrupule de neam şi ţară sau vreun nepriceput blocat în propriile ecuaţii ale neputinţei, să împingă România în haos şi anarhie, în numele unor idei pe care nu le înţeleg în sensul lor profund sau pe calea unor utopii pe care lumea nu le mai doreşte”, a afirmat Cătălin Predoiu.