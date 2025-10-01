search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Partidele parlamentare au depășit bugetul subvențiilor primite de la stat. Guvernul alocă bani în plus la rectificarea bugetară

Publicat:

Peste 170 de milioane de lei au cheltuit partidele în primele opt luni ale anului, mai mult decât subvențiile primite de la stat. Suma totală alocată partidelor politice pe anul 2025 va ajunge la 685 de milioane de lei, după rectificarea bugetară care aduce 169 de milioane de lei în plus.

Sumele cheltuite de partide depășesc banii primiți de la stat FOTO Inquam / George Călin
Sumele cheltuite de partide depășesc banii primiți de la stat FOTO Inquam / George Călin

Din subvențiile pe anul în curs, formațiunile politice trebuie să încaseze în total, până la finalul anului, 284 de milioane de lei. Până acum, inclusiv în septembrie, partidele politice au cheltuit cea mai mare parte a banilor pe presă și propaganda. Mai exact, 92 de milioane de lei au cheltuit formațiunile politice la acest capitol, potrivit unui clasament Expert Forum, adică 53% din banii cheltuiți. A doua cea mai mare sumă, 18 milione de lei, adică 10%, au dat partidele pe cheltuielile de personal, iar 12 milioane de lei, adică 7%, au mers spre cheltuielile cu bunuri mobile și imobile.

Subvenții de 154 milioane de lei. Cheltuieli de 173 milioane de lei

Potrivit rapoartelor AEP pe primele 8 luni ale anului, cea mai mare sumă a fost primită de PSD, partid la care au ajuns aproape 52 de milioane de lei. Pe locul doi se clasează AUR, cu peste 30 de milioane de lei, urmat de PNL cu puțin peste 28 de milioane de lei și de USR, cu aproape 20 de milioane de lei. SOS a obținut puțin peste 13 milioane de lei, iar POT a primit peste 10 milioane de lei în total. Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară au primit sub un million de lei.

Totalul banilor primiți din subvenții pe primele opt luni se ridică la puțin peste 154 de milioane de lei, mai arată rapoartele AEP. Cheltuielile formațiunilor ajung însă la o sumă mai mare. 

PSD a avut pe primele 8 luni ale anului cheltuieli de peste 75 de milioane de lei, AUR a cheltuit aproape 31 de milioane de lei, iar PNL 24,5 milioane de lei. Și USR a cheltuit peste 24 de milioane de lei, iar SOS și POT au depășit fiecare 9,3 milioane de lei. Totalul cheltuielilor partidelor politice se ridică astfel la 173 de milioane de lei.

169 de milioane de lei în plus

Acum, la rectificarea bugetară, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) ar urma să primească 169 milioane de lei în plus. Banii sunt alocați „în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025”, precizează nota de fundamentare a proiectului.

Astfel, suma totală alocată partidelor politice pentru anul 2025 va ajunge la 685 milioane de lei, Legea Bugetului pe 2025 alocând inițial 517 milioane de lei pentru partide.

Cum arată tăierile din 2026

Reducerea cheltuielilor bugetare va ajunge la partide abia în 2026, când subvențiile sunt tăiate cu 40%, însă raportat la anul 2024, un an cu patru rânduri de alegeri. În 2024, partidele au primit o sumă record de 386 de milioane de lei. Comparativ, în 2023, an neelectoral, suma pentru partide s-a ridicat la 231,8 milioane lei.

În urma unei OUG emis de către Guvernul Ciolacu, partidele au primit și rambursări pentru banii din subvenții cheltuiți la alegerile prezidențiale anulate anul trecut, iar AEP a cerut restituirea banilor. În context, PNL a dat în judecată AEP, refuzând să restituie 14 milioane de lei. Aceeași metodă a folosit-o și AUR. USR a restituit banii, iar PSD nu s-a folosit de subvenții.

