Noi controverse legate de liderul AUR. Simion a nuanțat situația „arestărilor” sale, invocată într-un interviu la Washington

Liderul AUR, George Simion a precizat, joi, că, de fapt, a fost arestat o singură dată, după ce ar în cadrul unui interviu la o conferință a liderilor conservatori, la Washington, a aprobat afirmațiile legate arestarea și timpul petrecut la închisoare de mai multe ori.

„Am stat o noapte închis, în Republica Moldova, în 2009, când era Voronin. Am mers și la judecător după aceea”, a explicat el. Însă în România nu a fost arestat niciodată, doar „săltat, ridicat de jandarmi, poliție, de nenumărate ori, amprentat și pozat”, a declarat George Simion, pentru Digi24.ro, după ce a fost întrebat când anume și pentru ce motive a fost „arestat de multe ori”.

Liderul AUR, George Simion a stârnit controverse pe internet după ce a fost văzut într-un videoclip când a dat din cap afirmativ la o întrebare cu privire la arestarea sa, de mai multe ori, în cadrul unui interviu acordat unei jurnaliste, la Washington, la conferința liderilor conservatori CPAC „The Conservative Political Action Conference”.

Mai exact, Simion a fost întrebat: „Ați condus mitinguri masive, ați fost arestat de multe ori, ba chiar ați fost și la închisoare”, și a dat din cap afirmativ, apoi ar fi răspuns: „Eu promovez adevărul”, după cum se vede chiar și la începutul unui videoclip postat pe pagina sa de Youtube.

Liderul AUR: Ne luptăm mult cu cenzura în România

George Simion a mai susținut în interviul său că formațiunea pe care o conduce ar „lupta cu cenzura în România”.

„Într-adevăr, alegeri libere, libera exprimare și absența cenzurii sunt obiectivele noastre. Ne luptăm mult cu cenzura în România. Conducerea nu vrea alegeri corecte. Suntem principalul partid de opoziție. Am trecut prin restricțiile Covid și pandemie. Suntem singurii care am luptat cu ei. Acum chiar avem șansa să câștigăm alegerile”, a declarat Simon.

George Simion a afirmat de asemenea în cadrul interviului că „este important ca fiecare dintre noi să spună adevărul în aceste timpuri grele”.

„Cei din România copiază tot ce văd la Bruxelles, la Washington. Noi am fost primii care au luptat cu restricțiile și vaccinarea obligatorie în România”, a mai spus Simion, după ce a fost întrebat ce părere are despre ce se întâmplă în ultimii 4 ani în America, și cum afectează asta libertatea din România.

Întrebat ce s-a întâmplat în viața sa de a devenit atât de pasionat de libertate, cu riscul de a fi închis sau denigrat, Simion a spus: „Noi am avut o revoluție, sau cel puțin ceva asemănător cu o revoluție în 1989, în România, Oligarhii și conducerea au furat furat această revoluție de la oameni. Noi considerăm că trebuie să continuăm această revoluție și trebuie să luptăm ca România să fie o țară normală”.

Liderul AUR a acuzat coaliția de guvernare că: „orice nu se află în agenda lor este considerat drept conspirații și nu ai voie să vorbești despre asta”.„Așa că unde e țara celor liberi, unde sunt valorile Statelor Unite dacă nu ai voie să spui ce gândești?”, a adăugat Simion.

Președintele AUR a susținut că este cel mai popular politician din România pe Facebook, afirmând că a fost „restricționat” și că i se „restricționează orice subiect politic”, acuzând că acest lucru s-ar întâmpla în opinia sa „doar pentru a ține la putere pe politicienii globaliști, ca Trudeau în Canada, Macron în Franța, Ursula von der Leyen, care sunt niște politicieni slabi, doar niște marionete și de fapt ei nu vor nimic.”

Simion: Nu avem oligarhi de partea noastră

Liderul AUR a mai spus pentru presa americană că nu are oligarhi de partea sa, adugând mai multe acuzații la adresa coaliției de guvernare și presei de la noi din țară.

„Ei nu ne-au vrut în Parlament. Între 2016 și 2020 statul paralel din România legat de democrați a pierdut din putere și am putut să ne mișcăm mai liber, acesta este unul dintre motivele pentru care am putut să intrăm în Parlament. Ei încearcă să se folosească de agenții statului paralel și de media necinstită împotriva noastră, răspândind minciuni. Am venit aici să vorbesc la ICS5, parte al CPAC, iar presa soroșistă despre cine mi-a plătit biletele și că ar fi un act de corupție, chiar dacă nu am fost niciodată la guvernare și nu avem oligarhi de partea noastră”, a mai spus George Simion.

George Simion a fost expulzat pe 1 octombrie 2018 din Republica Moldova, fiind declarat persona non grata pentru o perioadă de 5 ani, iar la începutul lunii măsura i-a fost prelungită cu alți cinci ani, după ce autoritățile de la Chișinău au stabilit că „face parte din efortul de destabilizare” a statului, potrivit premierului Republicii Moldova, Dorin Recean.

Liderul AUR, George Simion are mai multe dosare penale pentru scandalurile din Parlament sau pentru coruperea alegătorilor, fiind și amendat pentru protestele sale neautorizate.