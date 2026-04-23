Nicușor Dan, de la reuniunea din Cipru a Consiliului European: „Discuțiile vor necesita alegeri dificile”

Nicușor Dan participă, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European, unde liderii europeni discută teme cu impact direct asupra economiilor și securității statelor membre. Șeful statului a transmis că România poate beneficia de stabilitate și dezvoltare doar într-o Uniune Europeană solidă, capabilă să-și finanțeze ambițiile politice.

„Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil. Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile”, scrie Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook.

„Avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice”

Președintele subliniază că tema bugetului UE este esențială pentru România, întrucât negocierile aflate în desfășurare vor implica „alegeri dificile”:

„Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată. Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari”.

Șeful statului afirmă că prosperitatea României depinde de o Uniune capabilă să-și susțină financiar obiectivele.

„România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre. E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm”, spune președintele.

Foaia de parcurs 'One Europe, one market' va fi semnată în cadrul reuniunii din Cipru

Nicușor Dan a salutat și progresul înregistrat în privința competitivității europene:

„Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs 'One Europe, one market' va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”.