Politicieni și directori financiari belgieni, amenințați de serviciile secrete rusești din cauza activelor confiscate

Politicienii belgieni și directorii financiari de rang înalt au fost ținta unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești și menită să convingă țara să blocheze utilizarea a 185 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.

Oficialii din domeniul securității au indicat publicației The Guardian că au fost vizate deliberat figuri cheie ale Euroclear, depozitarul de valori mobiliare care deține majoritatea activelor blocate ale Rusiei, dar și lideri politici.

Liderii UE, reuniți joi la Bruxelles, dezbat dacă să aprobe acordarea de fonduri necesare urgent Ucrainei, garantate cu active ale băncii centrale rusești, fonduri esențiale pentru menținerea efortului de război al Kievului în perioada 2026 - 2027.

Oficialii au motive să suspecteze că această campanie este munca serviciului de informații militare GRU al Rusiei, deși gradul de amenințare este dezbătut. „Cu siguranță, au fost implicați în tactici de intimidare”, a declarat un oficial european.

Belgia este în centrul atenției dat fiind că 185 de miliarde de euro din cele 210 miliarde de euro reprezentând active ale băncii centrale a Rusiei înghețate de UE de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova sunt deținute la Euroclear, cu sediul la Bruxelles.â

Liderii UE, întrunire pentru a ajunge la un acord

Joi și vineri, liderii UE se întâlnesc pentru a decide dacă aprobă un împrumut inițial de 90 de miliarde de euro garantat cu activele imobilizate ale băncilor rusești. Belgia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea mecanismului și avertizează că va fi de acord doar dacă primește garanții că Euroclear va fi rambursată integral în cazul în care Rusia își recuperează banii în instanță.

Rusia a avertizat public că utilizarea activelor ar echivala cu furt, iar banca sa centrală a anunțat că solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear într-un proces intentat la Moscova. Potrivit mărturiilor, această campanie de intimidare s-a concentrat asupra unor persoane cheie.

Amenințările au vizat-o pe Valérie Urbain, directorul executiv al Euroclear, dar și alți directori superiori ai grupului de servicii financiare.

Euroclear a refuzat să comenteze: „Orice potențiale amenințări sunt tratate cu cea mai mare prioritate și investigate în profunzime, adesea cu sprijinul autorităților, după caz.”

O anchetă realizată la începutul acestei luni de site-ul de știri EUobserver a constatat că au existat amenințări la adresa lui Urbain în 2024 și 2025 și că aceasta a solicitat protecție din partea poliției belgiene. Solicitare I-a fost respinsă, după care ea și alți directori ai companiei au angajat o firmă de securitate belgiană, apoi una franceză.

Un interviu cu Urbain acordat publicației Le Monde în noiembrie relata că aceasta s- deplasat însoțită de o gardă de corp timp de mai bine de un an.

La începutul lunii decembrie, Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei, a declarat într-un interviu acordat ziarului La Libre: „Și cine va crede că Putin va accepta calm confiscarea activelor rusești? Moscova ne-a anunțat că, în cazul unei confiscări, Belgia și eu personal vom resimți efectele pentru totdeauna.”

Amenințările Moscovei

Rugat să explice aceste comentarii la începutul acestei luni, biroul prim-ministrului a trimis la remarcile anterioare făcute de De Wever, care descriau riscurile juridice și financiare cu care se confruntă companiile occidentale.

Într-o conferință de presă din octombrie, De Wever a declarat: „Moscova ne-a spus că, dacă ne atingem de banii, vom simți consecințele pentru totdeauna”, în continuare a enumerat contramăsurile rusești, între care confiscarea banilor occidentali blocați în băncile rusești, sechestrarea companiilor occidentale și decizii similare luate de jurisdicții prietenoase cu Moscova.

Purtătorul de cuvânt a refuzat miercuri să comenteze amenințările la adresa miniștrilor guvernului belgian sau a șefului Euroclear, invocând motive de siguranță.

Un purtător de cuvânt al ministrului belgian de externe, Maxime Prévot, care este și viceprim-ministru și a fost implicat în discuțiile privind împrumutul pentru reparații, a declarat că nu au „astfel de informații” cu privire la amenințările la adresa sa.

Marea Britanie susține demersul

Regatul Unit, despre care se crede că deține 27 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei, susține decizia de a utiliza fonduri imobilizate pentru Ucraina. Belgia a insistat, de asemenea, ca alte țări care dețin active rusești, estimate la o valoare de 290 de miliarde de euro la nivel mondial, să ia măsuri similare pentru a da dovadă de solidaritate și a reduce riscul juridic.

Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit, i-a spus omului de afaceri Roman Abramovici să elibereze 2,5 miliarde de lire sterline din veniturile obținute din vânzarea clubului de fotbal Chelsea în 2022 în termen de 90 de zile, altfel va fi acționat în justiție. Marea Britanie dorește ca toți banii să fie dați victimelor războiului din Ucraina, dar miliardarul a declarat că dorește ca și victimele rusești să beneficieze de acest lucru.

Ucraina, nevoie urgentă de finanțare externă

Oficialii și experții ucraineni spun că împrumutul UE este esențial pentru menținerea efortului de război al țării în următorii doi ani. Nataliia Shapoval, directoarea Institutului KSE, un grup de experți în economie din Kiev, a explicat că Ucraina are nevoie de 50 de miliarde de dolari în finanțare externă în 2026, dar doar jumătate din sumă fusese deja angajată.

Economistul a descris nevoia de finanțare internațională nouă ca fiind „absolut critică”. În special, Ministerul Apărării din Ucraina are nevoie de fluxuri previzibile de numerar pentru a se asigura că poate cumpăra arme la nivelurile necesare și astfel industria sa de armament să poată face investiții de capital pentru viitor.

Deși Ucraina poate trece cu bine primul trimestru al anului fără sprijin suplimentar din partea UE, „probleme mari ar apărea începând cu al doilea trimestru și chiar mai multe în a doua jumătate a anului”, Kievul fiind probabil forțat să reducă bugetele de apărare și să facă compromisuri dificile legate de cheltuielile sociale.

Oficialii ucraineni speră că un acord de finanțare cu UE ar putea pune Rusia sub presiune financiară pe termen mediu. Anul viitor, 38% din bugetul de stat al Rusiei va fi folosit pentru finanțarea armatei sale, în timp ce se așteaptă ca anul acesta să încheie cu un deficit bugetar de aproximativ 70 de miliarde de dolari, potrivit lui Shapoval.