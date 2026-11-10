AUR îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Piețele financiare îl preocupă mai mult decât românii”. Cum răspunde partidul la afirmațiile președintelui despre Călin Georgescu

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți seară la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, acuzându-l că acordă mai multă atenție atacurilor la adresa opoziției decât problemelor economice cu care se confruntă populația.

Liderii AUR, la consultările de la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Formațiunea condusă de George Simion susține că președintele a preferat să vorbească despre riscurile pe care le-ar reprezenta AUR pentru guvernare, în loc să ofere răspunsuri privind situația economică și nivelul de trai al românilor.

„Am asistat în această seară la o conferinţă în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puţin pentru a vorbi despre economia ţării şi nivelul de trai al românilor”, afirmă reprezentanții partidului, într-un comunicat transmis Agerpres.

AUR susține că problemele economice invocate de președinte există deja și nu pot fi atribuite unei formațiuni care nu a făcut parte din guvernare.

„România se confruntă deja cu un deficit uriaş, criză energetică, preţuri tot mai mari şi taxe care apasă asupra populaţiei şi mediului de afaceri. Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România?”, se întreabă reprezentanții formațiunii.

AUR îi solicită lui Nicușor Dan să prezinte documentele pe care își bazează afirmațiile potrivit cărora o eventuală guvernare a partidului ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară.

„Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor's sau Moody's că AUR este un pericol pentru finanţele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, transmite partidul.

Formațiunea îl acuză pe șeful statului că se raportează mai degrabă la percepția investitorilor și creditorilor decât la problemele cetățenilor.

„În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a şefului statului. Pieţele financiare îl preocupă mai mult decât explicaţiile datorate românilor care plătesc taxe, facturi şi dobânzile unei datorii publice tot mai împovărătoare”, susțin reprezentanții partidului.

Alianța pentru Unirea Românilor critică și declarațiile președintelui privind posibilitatea unei guvernări AUR, apreciind că acesta tratează drept o amenințare opțiunea electorală a unei părți importante a populației.

„Opţiunea politică a milioane de cetăţeni este tratată drept o ameninţare”, se arată în comunicat.

„Cum se împacă această atitudine cu propriile declaraţii despre prezumţia de nevinovăţie?”

AUR a reacționat și la referirile făcute de Nicușor Dan la adresa lui Călin Georgescu. Formațiunea consideră că ironiile la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale sunt incompatibile cu apelurile publice privind respectarea prezumției de nevinovăție.

„Poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declaraţii despre prezumţia de nevinovăţie?”, întreabă reprezentanții partidului.

Reacția vine după ce Nicușor Dan a declarat, în cadrul conferinței organizate la Cotroceni, că AUR este perceput ca un partid „populist şi izolaţionist”, iar intrarea formațiunii la guvernare ar fi putut avea consecințe grave asupra încrederii investitorilor și asupra ratingului de țară al României.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că poziționările AUR ridică semne de întrebare în privința orientării sale de politică externă și de securitate. Șeful statului a invocat și sprijinul exprimat de formațiunea condusă de George Simion pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.