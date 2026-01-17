Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile în exercitarea atribuțiilor. Când pot fi folosite fără acordul persoanelor înregistrate

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile foto‑video‑audio în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile locale vor putea accesa fonduri europene.

„Am promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții și a ordinii publice. În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente”, a scris Nicușor Dan, sâmbătă, 15 ianuarie, pe Facebook.

Când se șterg și când se păstrează datele înregistrate

Șeful statului a explicat că datele vor fi păstrate timp de maximum șase luni și apoi distruse, „cu excepția cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară”.

Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

„Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților”, a mai spus președintele.

Tragedia după care a început schimbarea regulilor

Amintim că la începutul lunii octombrie 2023, un poliţist local, în vârstă de 29 de ani din municipiul Arad a fost arestat preventiv pentru tortură urmată de moartea victimei.

Cu câteva luni în urmă, agentul ridicat de pe stradă un tânăr care ar fi fost agresiv cu trecătorii şi l-a dus la sediu pentru a fi amendat, însă acolo l-ar fi bătut crunt. Victima a decedat în urma loviturilor.

Moartea tânărului a schimbat atunci regulile la Arad, poliţiştii locali din municipiul care se deplasează la scandaluri fiind obligaţi ulterior să filmeze intervenţiile.