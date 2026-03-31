Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Video Cea mai mare temere a Mirabelei Grădinaru, în calitate de mamă. Apel către părinți: „Copiii au nevoie să știe că nu sunt singuri"

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a avertizat marți, 31 martie, că România nu-și permite să mai piardă niciun copil și fiecare copil sau tânăr care reușește să rămână conectat la viață, la sine, la ceilalți este o victorie nu doar pentru o familie, ci pentru o întreagă societate.

„România trece printr-o perioadă în care copiii noștri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând și nu putem vorbi despre un viitor sănătos fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt și de ce uneori aleg să evadeze.

Ca mamă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicție, fie că vorbim despre substanțe, jocuri video, jocuri de noroc sau rețele sociale și cred că nu sunt singura care simte asta”, a afirmat Grădinaru.

Aceasta mai spune că responsabilitatea pentru copii nu aparține doar familiei, ci întregii comunități, pentru că problemele altor copii ajung să îi afecteze pe toți.

Mirabela Grădinaru
În același timp, subliniază că nu este suficient să li se impună reguli, ci au nevoie de sprijin emoțional, îndrumare și dialog. Concluzia este că familia, școala, comunitatea și statul trebuie să colaboreze pentru a crea un mediu sănătos în care copiii să se dezvolte.

„Fiți atenți la tăceri, nu doar la cuvinte, la retrageri, la schimbări comportamentale subtile. Întrebați, fiți prezenți nu doar cu trupul, ci și cu inima. Copiii au nevoie să știe că pot veni spre noi fără rușine, fără teamă, fără frică, că nu sunt singuri în durerea lor”, a transmis Grădinaru.

Săptămâna trecută, Mirabela Grădinaru a participat la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Vizita are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Tot la Washington, partenera președintelui, împreună cu consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, precum și cu ambasadorul Alexandru Muraru, au organizat o masă rotundă cu comunitatea de medici români din Statele Unite specializați în prevenirea și tratamentul adicțiilor și protecția sănătății copiilor.

„Discuțiile au evidențiat importanța prevenției, a intervenției timpurii, a abordării multidisciplinare și a cooperării între sistemele de sănătate, educație și protecție socială, pentru a proteja copiii aflați în situații de vulnerabilitate”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

