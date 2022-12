Ministrul austriac de Interne, după refuzul intrării României în Schengen. „Și eu sunt supărat”

Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a dat prima sa declarație despre blocada pe Schengen pe care o impune României și Bulgariei. Într-un interviu pentru publicația Der Standard, acesta a declarat că este „supărat” că „s-a trezit cu documentele juridice” ale extinderii spațiului de liberă circulație pe masă.

„Am votat împotriva admiterii Bulgariei și României în acest moment. Pentru că Schengen nu funcționează în acest moment, altfel nu am avea 75.000 de migranți neînregistrți în Austria. Și am sugerat amânarea aderării și votarea din nou în septembrie, de exemplu. După această fază poți spune: s-a întâmplat ceva, au fost implementate măsurile pe care Comisia Europeană le-a anunțat? Hârtia are răbdare, acțiunea este importantă”, a spus el pentru Der Standard.

Întrebat cum comentează supărarea românilor după acest vot, în condițiile în care doar o minoritate din imigranții ilegali ajunge în Austria prin România, Karner a răspuns: „Și eu sunt supărat”.

„Anume pe procedură, pentru că actele juridice au fost puse pe masă practic peste noapte. De mai bine de un deceniu se discută despre extinderea spațiului Schengen. Și acum vine dintr-odată, fără să pregătească populația pentru ceea ce va aduce această extindere: Este vorba de o creștere a securității? Sau există plusuri și minusuri să-ți asumi riscul?”, se întreabă el.

Austria și Olanda sunt singurele state europene care au votat împotrivă aderării României la Schengen, deși Slovenia, Republica Cehă și Slovacia sunt afectate în egală măsură de migrația ilegală. „În prezent, Republica Cehă deține președinția UE. Atunci când ești la președinție, este normal să vrei să obții rezultate. Cred că este esențial ca măsurile eficiente de reducere a migrației ilegale și a abuzurilor în materie de azil să fie puse în aplicare acum”, a menționat ministrul în momentul în care s-a adus în discuție situația altor țări privind migrația. Karner a declarat că votul său de joi nu ar avea vreo legătură cu campania electorală pentru alegerile regionale, care vor avea loc în 29 ianuarie.

„Una nu are nimic de-a face cu cealaltă. Avem cel mai mare număr de refugiați din 1956 încoace, de fapt de migrație ilegală, pentru că știm că majoritatea sunt refugiați economici. Nu pot ignora asta. Și indiferent dacă există sau nu alegeri undeva, acestea sunt faptele și trebuie să mă confrunt cu ele în calitate de ministru”, a declarat acesta.

Austria a publicat noi date privind migrația ilegală, chiar înainte de a vota, care arată că România și Bulgaria sunt pe ruta traficului, statul român fiind pe locul patru în topul traficanților, cu doar câteva ore înainte de votul privind aderarea la Schengen.

Întrebat cum comentează faptul că mulți dintre imigranții care au cerut azil în Austria au plecat mai departe, în alte țări europene, ministrul a răspuns: „Totuși, poliția a înregistrat 100.000 de persoane la graniță”.

Consiliul JAI nu a putut da un vot unanim privind primirea României și Bulgariei în Schengen, fiind înregistrate joi două voturi împotrivă, ale Austriei și Olandei. Olandezii au explicat în minută că susțin țara noastră, dar votul a fost comun.