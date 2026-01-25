Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dezvăluit că primește alerte aeriene aproape în fiecare noapte. De ce unele drone nu sunt detectate de radarele românești

Radu Miruţă spune că, de când a devenit ministru al Apărării, primeşte alerte aeriene aproape în fiecare noapte, pe telefonul de serviciu, deşi ţinta nu este România.

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi24, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a mărturisit, duminică, faptul că primeşte frecvent alerte aeriene pe telefonul său operativ de la Ministerul Apărării. El a ţinut, însă, să sublinieze că ţinta acestor drone nu este România, ci porturile ucrainene de la Dunăre.

„Să ştiţi că pe telefonul ăsta, care e un telefon operativ de la Ministerul Apărării, aproape în fiecare noapte vin alerte aeriene. Multe nu au scop direct de a intra în teritoriul românesc. Atacul principal, ţinta, sunt porturile de pe malul celălalt al Dunării. Distanţa e foarte mică. Adică, traversarea de către o dronă s-ar face probabil în câteva secunde. Deci atât. Noi nu putem sta cu mâinile în sân, văzând dacă trece Dunărea sau nu trece Dunărea. Sunt nişte analize militare în funcţie de traiectoria pe care se deplasează, în funcţie de viteza pe care se deplasează şi se estimează dacă trebuie ridicate avioanele de vânătoare”, a declarat ministrul Apărării.

Totodată, el a explicat că decizia de a ridica sau nu avioanele de vânătoare de la sol se bazează pe analize militare în timp real. „Noi nu putem sta cu mâinile în sân”, a subliniat el.

De ce unele drone nu se văd pe radarele noastre

Referitor la detectarea dronelor, ministrul a precizat că există situaţii în care acestea nu apar pe radare.

„Piloţii au lege prin care li se permite extrem de clar să le doboare (dronele – n.r.) (...) Am cerut şi eu harta cu radarele, cu sectoarele care acoperă anumite zone cu formele de relief. Dar, ca să discutăm foarte deschis, sunt situaţii în care pot să nu fie văzute pe radar. Din două motive principale. Anumite drone au o compoziţie absorbantă şi fasciculul emis de radar se absoarbe şi nu se mai întoarce pentru a menţiona poziţia de unde s-a întors. Există anumite situaţii în care, în funcţie de formele de relief, când e ca o căldare aşa, când undele se reflectă în forme de relief, sunt porţiuni în care radarele fixe, care există pe teritoriul României, la altitudini foarte joase, nu pot să prindă aşa ceva şi dacă suprafaţa dronei nu ar fi una absorbantă”, a explicat Miruţă la Digi24.

Întrebat dacă România a doborât până acum drone ruseşti, ministrul a răspuns că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Din informaţiile pe care eu le am, România nu a doborât dronele ruseşti până în acest moment (...) Sută în mie este că, de când sunt eu ministru, nu s-a întâmplat, pentru că vine câte un raport după fiecare atac. Am întrebat şi mi s-a transmis cu responsabilitatea militară a celor care transmit aceste informaţii că România nu a fost în această situaţie până acum, dar există dispoziţie dată piloţilor”, a declarat Radu Miruţă.