Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Poate deveni Bolojan ca Thatcher până în 2028?

Cota premierului Bolojan a crescut pe rețelele de socializare după retragerea PSD de la guvernare și după moțiunea de cenzură, dar aplauzele vin doar din zona rarefiată a electoratului de dreapta.

Premierul României, Ilie Bolojan

Probabil că Ilie Bolojan a crescut fiindcă a devenit victima PSD-AUR, o grupare considerată anti-reformistă și eurosceptică. Totuși, aproape 60% dintre români sunt de părere că premierul ar trebui să demisioneze și doar 40% cred că ar merita să rămână în funcție (CURS, mai 2026). Se înțelege că există o susținere semnificativă, dar că nemulțumirea e mult mai mare.

Pe astfel de raționamente și-au construit strategia social-democrații când au decis să iasă de la guvernare, dar și pe o înțelegere prealabilă cu AUR. N-au prevăzut, însă, felul în care se va dezvolta criza politico-economică: (i) resuscitarea electoratului anti-PSD, cel care a dus la căderea guvernului condus Sorin Grindeanu în 2017, după ce a dat Ordonanța 13 cu dedicație pentru ca șeful lui de partid, Liviu Dragnea să scape de dosarul penal care îl împiedica să devină adevăratul prim-ministru; (ii) creșterea simpatiei pentru Ilie Bolojan pentru că s-a dovedit consecvent, dar mai ales pentru că nu a mințit și a explicat permanent situația în care se află, el, guvernul și țara. În România postdecembristă politica s-a făcut rareori cu adevărul pe masă.

Comparaţia cu Margaret Thatcher

Recent, Radu Berceanu, unul dintre puținii politicieni care au rămas lângă Traian Băsescu din anii 1990 până la sfârșitul mandatului său, l-a comparat pe Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate pe care le-a luat cu Margaret Thatcher: „numai că pe Margaret Thatcher în partidul ei o susţineau toţi, pentru că ştiau că alea sunt măsurile care trebuie luate şi ştiau politică”, în schimb în PNL, cei mai mulți rămân să-și rezolve propriile interese și „să se umple de bani” fiindcă „ei nu se văd niciodată ca cel mai mare partid din România”; (iii) rămânerea liberalilor strâns uniți în jurul lui Ilie Bolojan, chiar și gruparea care îi face opoziție primului ministru și pe care PSD ar fi vrut să o smulgă și să o aducă de partea sa, eventual în frunte cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Între timp însă a fost votul din Biroul Permanent al PNL care a hotărât în unanimitate susținerea premierului și excluderea unei coaliții cu PSD.

Semnalul clar pentru liberali a fost dat de Valeriu Stoica, cel mai vechi fost președinte liberal în viață, cel care l-a mentorat pe Cătălin Predoiu: „PNL, în situaţia în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să îşi diminueze şi mai mult ponderea politică pe care o are şi există riscuri chiar mai mari decât atât”.

Valeriu Stoica le-a mai spus liberalilor că n-ar fi bine să-l sacrifice pe Bolojan și să accepte „chemarea plină de viclenie a PSD” și „întoarcerea la o guvernare cu social-democrații”, fiindcă în acest caz „ s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu ştiu ce va mai face”; (iv) pierderea de imagine în favoarea AUR, fără de care nu putea face moțiunea de cenzură: sondajele nu sugerează o creșterea a social-democraților, deși prin încercarea scoaterii din joc a premierului Bolojan, PSD a vrut nu doar să revină asupra controlului resurselor țării, ci și să-și convingă electoratul fugit la AUR să se întoarcă.

Ce poate face un premier care nu are susținerea majorității parlamentare?

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu susține că Ilie Bolojan ar putea să nu piardă postul de premier la moțiunea de cenzură programată pentru mâine și că ar mai avea nevoie de 5-10 voturi în negocierile care se poartă zilele acestea. AUR, PSD și grupul PACE au anunțat, pe de altă parte, că vor vota cu bilele la vedere, să se vadă cine și dacă trădează.

Dar ce poate face un premier care nu are nici susținerea populației, nici pe cea a unei majorități parlamentare? Dacă pierde fotoliul de prim-ministru și PNL trece în opoziție fără să-l trădeze, Bolojan poate deveni un fel Thatcher, reconstruiește partidul și îl aduce la alte dimensiuni în așa fel încât la alegerile din 2028 să aibă dimensiunile potrivite pentru o guvernare Bolojan 2.0. Dacă PNL va prefera banii și puterea, va rămâne, după cum s-a exprimat Ciucu, „penibil” în siajul PSD. 

Sabina Fati - DW

