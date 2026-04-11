Apariție surpriză a președintelui Nicușor Dan la Mănăstirea Cornu, în Vinerea Mare: „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”. S-a fotografiat cu un lider PSD

O apariție discretă a președintelui României, Nicușor Dan, la Mănăstirea Cornu din județul Prahova, în Vinerea Mare, a fost relatată public de șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu (PSD), care a descris întâlnirea drept „neașteptată”.

„În Vinerea Mare, acasă, la Mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan”, a transmis șeful PSD Prahova, președintele Consiliului Județean.

Acesta a descris întâlnirea ca fiind una simplă, desfășurată într-un cadru religios, în care pozițiile oficiale nu au avut relevanță.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor”, a mai precizat Virgiliu Daniel Nanu.

El a subliniat că prezența în mijlocul credincioșilor, în perioada sărbătorilor pascale, reprezintă un gest de apropiere față de comunitate.

„Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun”, a transmis președintele CJ Prahova.

Acesta a adăugat că s-a bucurat de întâlnire și de prezența președintelui în mijlocul oamenilor. „M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a spus liderul PSD.

Vizita lui Nicușor Dan la Mănăstirea Cornu nu a fost anunțată public și a avut loc într-un cadru discret, în timpul slujbelor din Vinerea Mare.