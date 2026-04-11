search
Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Apariție surpriză a președintelui Nicușor Dan la Mănăstirea Cornu, în Vinerea Mare: „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”. S-a fotografiat cu un lider PSD

0
0
Publicat:

O apariție discretă a președintelui României, Nicușor Dan, la Mănăstirea Cornu din județul Prahova, în Vinerea Mare, a fost relatată public de șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu (PSD), care a descris întâlnirea drept „neașteptată”.

Nicușor Dan și șeful PSD Prahova Foto: FB
„În Vinerea Mare, acasă, la Mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan”, a transmis șeful PSD Prahova, președintele Consiliului Județean.

Acesta a descris întâlnirea ca fiind una simplă, desfășurată într-un cadru religios, în care pozițiile oficiale nu au avut relevanță.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor”, a mai precizat Virgiliu Daniel Nanu.

Nicușor Dan, la mănăstirea Cornu FOTO: FB
El a subliniat că prezența în mijlocul credincioșilor, în perioada sărbătorilor pascale, reprezintă un gest de apropiere față de comunitate.

„Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun”, a transmis președintele CJ Prahova.

Acesta a adăugat că s-a bucurat de întâlnire și de prezența președintelui în mijlocul oamenilor. „M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a spus liderul PSD.

Vizita lui Nicușor Dan la Mănăstirea Cornu nu a fost anunțată public și a avut loc într-un cadru discret, în timpul slujbelor din Vinerea Mare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

