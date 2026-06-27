search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Marius Budăi acuză PNL și USR de „guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deputatul PSD Marius Budăi acuză PNL și USR că s-ar face vinovate de blocajul politic prelungit, afirmând că România funcționează de 50 de zile cu un guvern interimar din cauza indeciziilor celor două partide.

Budăi acuză PNL și USR că tergiversează formarea unui nou executiv FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Budăi acuză PNL și USR că tergiversează formarea unui nou executiv FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

PNL şi USR au inventat o nouă doctrină politică: guvernarea fără guvernare şi răspunderea fără răspundere. Există în politică oameni care îţi spun că merg la dreapta. Repetă că merg la dreapta. Jură că merg la dreapta. Iar când vine momentul deciziei, fac brusc stânga împrejur. Domnul Ilie Bolojan pare să fi transformat această tehnică într-o metodă de lucru. În doar câteva zile a reuşit performanţa rară de a fi în dezacord inclusiv cu propriile sale poziţii. Marţi, la Cotroceni, le-a spus liderilor politici şi preşedintelui României că PNL poate susţine un Guvern minoritar PSD. Vineri, aceeaşi conducere PNL, susţinută de USR, venea cu o cu totul altă formulă. Preşedintele Nicuşor Dan a constatat, în doar câteva zile, că domnul Bolojan şi-a schimbat poziţia. Nu este prima oară”, a scris Budăi, sâmbătă, într-o postare publicată  pe Facebook.

„Problema este că România plăteşte preţul fiecărei răzgândiri”

Social‑democratul afirmă că problema nu este schimbarea de poziție a liderului PNL, ci consecințele asupra țării:

„Problema este că România plăteşte preţul fiecărei răzgândiri”.

Budăi acuză PNL și USR că tergiversează formarea unui nou executiv, în timp ce proiecte importante rămân blocate.

„De 50 de zile, România funcţionează cu un Guvern interimar. Investiţiile aşteaptă. Fondurile europene aşteaptă. Economia aşteaptă. Singurii care nu par să se grăbească sunt PNL şi USR. În timp ce România aşteaptă un Guvern, ei negociază formule, rotaţii şi excepţii. PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a venit cu o propunere de premier, cu un program şi cu disponibilitatea de a dialoga. În schimb, a primit de la PNL o colecţie de poziţii succesive: una acum trei săptămâni, alta acum trei zile, alta ieri. Domnule Bolojan, România nu este un exerciţiu de improvizaţie politică. Nu este nici un joc de şah în care poţi lua mutarea înapoi după ce ai văzut reacţia adversarului. În politică, cuvântul dat are greutate. Sau, cel puţin, aşa ar trebui să fie. Constanta dumneavoastră politică pare să fie schimbarea poziţiei”, a conchis deputatul PSD.

Amintim că vineri, 26 iunie, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce discuțiile de la Cotroceni pentru desemnarea unui premier au fost un eșec.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, l-a atacat sâmbătă, 27 iunie, pe Sorin Grindeanu, propunere PSD de prim-ministru, pe care îl acuză de „răzgândire”, după ce a evitat timp de două luni această responsabilitate, pentru ca acum „dintr‑o dată” să își dorească mandatul.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
stirileprotv.ro
image
Fosta iubită a creatorului de modă Domenico Perri ar fi cerut o celulă de „cinci stele”. Cum a justificat românca jaful din casa milionarului italian
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
fanatik.ro
image
Cazul ciudat al pacientului Cheloo. Cum a ajuns artistul să fie încătușat și umilit pe stradă, deși se afla în custodia unui echipaj medical
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Dinamo va lansa propria înghețată. Marca a fost deja înregistrată la OSIM
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Staţiunea de pe litoral plină până la refuz. "Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume"
observatornews.ro
image
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
cancan.ro
image
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Mașinile second-hand din străinătate, mai periculoase decât cele folosite doar în România. Mărcile cu cele mai mari probleme
playtech.ro
image
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice obținute de Capul Verde și Bosnia la CM 2026. Update
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Rusia tună și fulgeră la adresa României. Gestul lui Emil Boc a enervat oamenii lui Putin: ”Este scandalos”
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
click.ro
image
Comuna din „Toscana României” care îi cucerește pe români. Primarul pregătește noi investiții
click.ro
image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme. Transformarea i-a surprins pe fani
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme