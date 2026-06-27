Marius Budăi acuză PNL și USR de „guvernare fără guvernare și răspundere fără răspundere”

Deputatul PSD Marius Budăi acuză PNL și USR că s-ar face vinovate de blocajul politic prelungit, afirmând că România funcționează de 50 de zile cu un guvern interimar din cauza indeciziilor celor două partide.

„PNL şi USR au inventat o nouă doctrină politică: guvernarea fără guvernare şi răspunderea fără răspundere. Există în politică oameni care îţi spun că merg la dreapta. Repetă că merg la dreapta. Jură că merg la dreapta. Iar când vine momentul deciziei, fac brusc stânga împrejur. Domnul Ilie Bolojan pare să fi transformat această tehnică într-o metodă de lucru. În doar câteva zile a reuşit performanţa rară de a fi în dezacord inclusiv cu propriile sale poziţii. Marţi, la Cotroceni, le-a spus liderilor politici şi preşedintelui României că PNL poate susţine un Guvern minoritar PSD. Vineri, aceeaşi conducere PNL, susţinută de USR, venea cu o cu totul altă formulă. Preşedintele Nicuşor Dan a constatat, în doar câteva zile, că domnul Bolojan şi-a schimbat poziţia. Nu este prima oară”, a scris Budăi, sâmbătă, într-o postare publicată pe Facebook.

„Problema este că România plăteşte preţul fiecărei răzgândiri”

Social‑democratul afirmă că problema nu este schimbarea de poziție a liderului PNL, ci consecințele asupra țării:

„Problema este că România plăteşte preţul fiecărei răzgândiri”.

Budăi acuză PNL și USR că tergiversează formarea unui nou executiv, în timp ce proiecte importante rămân blocate.

„De 50 de zile, România funcţionează cu un Guvern interimar. Investiţiile aşteaptă. Fondurile europene aşteaptă. Economia aşteaptă. Singurii care nu par să se grăbească sunt PNL şi USR. În timp ce România aşteaptă un Guvern, ei negociază formule, rotaţii şi excepţii. PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a venit cu o propunere de premier, cu un program şi cu disponibilitatea de a dialoga. În schimb, a primit de la PNL o colecţie de poziţii succesive: una acum trei săptămâni, alta acum trei zile, alta ieri. Domnule Bolojan, România nu este un exerciţiu de improvizaţie politică. Nu este nici un joc de şah în care poţi lua mutarea înapoi după ce ai văzut reacţia adversarului. În politică, cuvântul dat are greutate. Sau, cel puţin, aşa ar trebui să fie. Constanta dumneavoastră politică pare să fie schimbarea poziţiei”, a conchis deputatul PSD.

Amintim că vineri, 26 iunie, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce discuțiile de la Cotroceni pentru desemnarea unui premier au fost un eșec.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, l-a atacat sâmbătă, 27 iunie, pe Sorin Grindeanu, propunere PSD de prim-ministru, pe care îl acuză de „răzgândire”, după ce a evitat timp de două luni această responsabilitate, pentru ca acum „dintr‑o dată” să își dorească mandatul.