Numire după șase ani la Consulatul General al României la Odesa: cine este noul consul general

Ministerul Afacerilor Externe a numit o nouă conducere a Consulatului General al României la Odesa (Ucraina), după o perioadă de aproape șase ani în care activitatea oficiului consular a fost gestionată de un interimar.

Doru Liciu a fost numit miercuri consul general al României la Odesa. Anterior, Doru Liciu a fost însărcinat cu afaceri a.i. la Ambasada României în Republica Turcia.

A intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 2007, a fost consul al României la Toronto în perioada 2008-2017 și a deținut ulterior funcția de șef serviciu al Unității Arhivelor Diplomatice din cadrul MAE.

„Pe fondul declanșării de către Federația Rusă a războiului de agresiune împotriva Ucrainei, în februarie 2022, MAE a decis suspendarea activității CG Odesa, cu relocarea la AR Kiev a gerantului interimar, care gestiona în acea perioadă activitatea oficiului consular. Consulatul General al României la Odesa și-a reluat activitatea în toamna anului 2025, în regim limitat, (prezență pe spațiu a gerantului timp de 14 zile/lună), pe fondul situației de securitate din Ucraina”, anunță MAE.

MAE își propune revenirea graduală la funcționare normală a Consulatului General în Odesa, ținând cont și de condițiile de siguranță.

Este un obiectiv dorit de comunitatea românească din regiunea Odesa, care numără peste 120.000 de persoane, conform recensământului din 2001.

„Chiar și în condiții de funcționare limitată, CG Odesa a reușit în ultimele luni să reia și să susțină activități culturale importante pentru comunitatea locală, să identifice proiecte de asistență finanțate de MAE/RoAid și să întreprindă vizite regulate în comunitățile locale majoritar românești. Reprezentarea României la Odesa la nivel de consul general este importantă și din perspectiva importanței strategice a regiunii, aici aflându-se cel mai mare port al Ucrainei, cel mai important conector al acestei țări cu piața globală, inclusiv în ce privește transportul de cereale”, mai anunță MAE.

Cu privire la activitatea consulară, aceasta s-a realizat în regim de consulat itinerant, cu deplasări lunare, pentru perioade de aproximativ de două săptămâni, ale șefului oficiului consular de la Kiev la Odesa.

Până în prezent au fost realizate șapte astfel de consulate itinerante.