Listele cu firmele care au obținut ATR-uri vor fi publicate săptămâna viitoare, anunță Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că săptămâna viitoare vor fi făcute publice listele cu societăţile comerciale care au obţinut Avize Tehnice de Racordare (ATR).

Declarația a venit ca răspuns la întrebări privind propunerile pe care Executivul le va înainta către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru înăsprirea condițiilor de obținere a ATR-urilor, precum și dacă poate identifica „băieții deștepți” din energie care ar fi obținut avize doar pentru a le revinde, scrie Agerpres.

„Săptămâna viitoare vom publica listele cu societățile comerciale care au obținut ATR-uri, pe de o parte. Pe de altă parte, propunerile pe care le va face Guvernul sunt, aşa cum am spus, pe două componente: impunerea unor garanții semnificative, în aşa fel încât ele să reprezinte nu 20% din costul racordării - racordarea având o valoare de aproximativ 5%, maxim 10% din valoarea investiţiei, deci înseamnă o garanţie de 2,5%, o sumă pe care aceste companii o pot asimila şi mai pot prelungi cu câţiva ani de zile lucrurile - ci garanţiile trebuie să fie la un nivel mult mai mare, în aşa fel încât să fie la un nivel la care firmele care participă la licitaţii, deci care garantează că vor face lucrările, îl depun, adică 10% din valoarea investiţiei.

Asta se poate traduce într-o sumă de bani per kilowatt investit, care poate să fie, v-am spus, ca în Spania, 40 de euro, sau poate ceva mai mic, dar nivelul nostru este apropiat de cel din Spania la capitolul investiţii. Şi, de asemenea, în termene mai scurte, fără echivoc, până la care aceste ATR-uri trebuie să obţină anumite documentaţii”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În 2022, ATR-urile erau acordate fără condiții, spune premierul

Ilie Bolojan a declarat că, până în 2022, ATR-urile erau acordate fără condiții sau limitări, iar măsurile introduse ulterior au fost insuficiente.

„Abia în 2022 s-au introdus niște ani, dar din nou s-au prelungit, după care în 2024 s-a mai introdus această garanţie de 5%. Deci fără nişte măsuri ferme, nu vom avea efecte. Şi trebuie să avem efecte cât mai repede, pentru că doar în felul acesta eliberăm reţelele şi reducem costurile, pentru a te racorda la sistemul energetic din România altfel, plăteşti, spaţiul rămânând foarte îngust, ori cumperi proiectele de la ei.

Unii fac asta din rațiuni de timp, pentru că scurtează foarte mult timpul, sau plăteşti sume de întărire, adică costuri pentru a dezvolta reţelele suficient de mari, care pot să afecteze viabilitatea unui proiect şi care, totuşi, dacă îl menţin viabil, ce înseamnă? Costuri mai mari de recuperare, deci costuri mai mari a energiei după aceea, care se transferă, direct sau indirect, în factura către companii sau în buzunarul cetăţenilor. Nu mai dorim acest lucru”, a explicat Bolojan.

Întrebat dacă îi este teamă să dea exemple de „băieţi deştepţi” din energie, premierul a răspuns: „Toate companiile care nu vor finaliza proiectele, este evident că le-au întocmit într-o manieră speculativă”.

Ilie Bolojan a anunțat că vor fi făcute publice listele cu firmele care au obținut ATR-uri încă de la începutul emiterii acestora, din jurul anului 2007.