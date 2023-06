Kelemen Hunor, la congresul USR: Bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată

Kelemen Hunor, invitat la congresul USR, a precizat în discursul său că nu a mai participat la un congres al Opoziției „de foarte mult timp”, menționând că încearcă să se obișnuiască cu acest statut. Șeful UDMR le-a urat tuturor participanților „bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată”.

„Când m-ai invitat noi doi nu știam ce se va întâmpla peste 3 săptămâni. Am emoții, nu din cauza că nu am mai vorbit, am emoții ca nu am mai fost la un congres al unui partid din opoziție, de foarte mult timp nu am mai fost. Dar încerc să mă obișnuiesc cu acest statut și bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată. Voi cunoașteți sentimentul nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă și te trezești pe peron. Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicații la cele întâmplate cu toate că sunt întrebări legitime și poate să fie din lacomie, din dorința de răzbunare, eroare strategică, nu mai contează”, a afirmat președintele UDMR la congresul USR.

Kelemen Hunor a mai precizat că România nu are inițiative de ani buni, aflându-se la periferia Europei și a NATO.

„România nu are inițiative de ani buni, România se află la periferie. Geografic la periferia UE, la periferia NATO, cu un rol și cu posibilități în această periferie. Dar periferia nu înseamnă să nu ai inițiative, să nu ai gânduri, să nu ai viziuni. România nu are așa ceva din păcate. Se pot spune foarte multe lucruri despre rolul nostru în UE, despre rolul nostru în regiune, dar de la a spune lucrurile pe nume şi până la a pune în aplicare e drum lung. Şi sunt convins că de anul viitor se va schimba acest lucru. Eu ştiu că politica externă nu se face în lumina reflectoarelor, dar nici nu poţi să faci în secret. Nici nu poţi să faci în obscuritate totală. Sau poate există iniţiative, dar nu ştim, sunt secrete de stat, sunt bine păstrate. Păcat. Fiindcă România, într-adevăr, în această poziţie, poate oferi mult mai mult. În primul rând, cetăţenilor, în al doilea rând, tuturor naţiunilor din regiune şi în al treilea rând, Uniunii Europene. Şi acest lucru trebuie să se schimbe anul viitor", a declarat Kelemen Hunor.

UDMR a ieșit de la guvernare

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au discutat până în ultimul moment cu UDMR rămânerea la guvernare. Marcel Ciolacu a oferit UDMR Ministerul Energiei și cel al Mediului. Ambele erau în curtea PNL deja. Drept urmare, PNL putea să ia de la PSD Sănătatea, MIPE sau Economia.

Nicolae Ciucă și Rareș Bogdan au subliniat, marți seară, că PNL nu acceptă cedarea a două ministere, ci poate oferi doar Energia, iar un al doilea minister să fie de la PSD (dintre Sănătate și MIPE). La rândul său, liderul de grup al deputaților UDMR, Csoma Botond, a subliniat că Uniunea acceptă doar Mediul și Energia, Mediul fiind un minister pe care îl conduc și acum. „Nu putem accepta un dictat“, a punctat Csoma, care a refuzat să comenteze dacă PNL vrea Uniunea scoasă de la guvernare. Mai mult, liderul de grup a subliniat că Uniunea nu e „cârpa„ nimănui.

Concluzia privind neparticiparea UDMR la guvernare a fost exprimată la final de Kelemen Hunor. „Liderul PSD a spus foarte generos că dacă PNL cedează Energia, PSD lasă ori Economia, ori Fondurile Europene, ori Sănătatea, sa preia cei de la PNL. Ceea ce nu s-a putut”, a precizat liderul UDMR. „Lucrurile se opresc aici, n-am ajuns la consens. Regret enorm de mult, dar la impuse nu se poate lucra”, a mai afirmat Kelemen Hunor.