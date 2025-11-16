Rușii efectuează atacuri de precizie asupra rețelei feroviare a Ucrainei: „Țintesc direct locomotivele”

Rusia vizează infrastructura feroviară a Ucrainei în atacuri țintite, care au crescut în intensitate, în încercarea de a paraliza un sistem de transport și logistică esențiale, relatează The Guardian.

Numărul atacurilor rusești asupra rețelei ferate și trenurilor s-a triplat în ultimele trei luni, iar pagubele provocate de la începutului anului se ridică la un miliard de dolari, a declarat vicepremierul pentru infrastructură Oleksi Kuleba, care a precizat că de la începutul anului au avut loc 800 de atacuri și au fost lovite 3.000 de obiective.

Aceste atacuri arată o escaladare, dar și un tipar: rușii țintesc trenurile, și par să-i vâneze în special pe mecanicii de locomotivă, potrivit acestuia.

Pentru Ucraina - o țară mare aflată în război - rutele feroviare sunt vitale: 63% din transportul de marfă are loc pe calea ferată, precum și 37% din traficul de pasageri. Pe cale ferată ajunge de multe ori și ajutorul militar primit de la aliați.

Apoi, cum niciun aeroport civil nu este operațional de la declanșarea invaziei, majoritatea celor care intră sau ies din țară, inclusiv liderii străini aflați în vizită, călătoresc cu trenul.

„Nu este vorba doar despre numărul atacurilor, ci și despre modul în care procedează forțele ruse. Acum, cum au drone Shahed cu precizie ridicată, țintesc direct locomotivele”, a explicat Oleksandr Pertsovski, șeful companiei feroviare de stat Ukrzalizniția.

Ucraina a început să ia măsuri pentru apărarea rețelei feroviere, echipând trenurile cu sisteme de bruiaj, în timp ce formează echipe dedicate pentru a asigurarea apărării din rândul personalului feroviar.

The Guardian amintește de atacul rcu dronă asupra gării din Lozova, regiunea Harkov, la începutul anului.

„Era noapte și toată lumea dormea”, povestește Tetiana Tkacenko, șefa gării. „M-a trezit o explozie uriașă. Locuiesc foarte aproape. S-a întâmplat la ora 2.44. În gară se aflau cinci trenuri. Primul dintre ele, un tren suburban, trebuia să plece peste două ore. Era limpede că au ținut gara. Au plănuit să lovească aici. Și au reușit.

Dar de ce tocmai această gară?

„Lozova este un nod feroviar important”, explică ea. „De aici poți merge în patru direcții: spre Dnipro, Sloviansk, Poltava și Harkov”.

Calea ferată e folosită și pentru operațiuni militare, dar și pentru evacuarea răniților de pe frontul de est.

„Pericolul este foarte mare”, subliniază Tkacenko. „Rușii lovesc exact acolo unde se adună oamenii și vor să distrugă șinele și locomotivele; să pună la pământ liniile de înaltă tensiune”.

Obiectivele Rusiei

„Scopul principal este să salvăm vieți. În caz de alertă, ne adăpostim în buncăre. Dacă un tren se află pe traseu, îl ducem la cea mai apropiată gară, ca oamenii să se poată evacua”, relatează Oleksandr Podvarceanski, responsabil de întreținerea căii ferate în zona Lozova.

Vicepremierul pentru infrastructură, aceste atacuri au trei mari obiective: distrugerea logisticii din sud pentru a bloca accesul mărfurilor la porturi; perturbarea transportului feroviar din apropierea frontului, în regiuni precum Cernihiv și Sumî; și „distrugerea completă” a Donbasului, inima industrială a țării.

Dacă șinele pot fi reparate relativ rapid - chiar într-o singură zi - locomotivele și trenurile au nevoie de reparații mai complicate.

Serhi Beskrestnov, expert ucrainean în domeniul dronelor, a explicat pentru AP că trenurile sunt ținte vulnerabile, întrucât se deplasează cu viteză redusă, pe rute previzibile.

„Dacă rușii continuă să lovească locomotive diesel și electrice, va veni un moment când șinele vor fi intacte, dar nu vom mai avea cu ce circula pe ele”, a spus el.