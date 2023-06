PNL a votat două variante de continuare a guvernării: cu UDMR, cedând Energia, dar și fără Uniune | SURSE

Biroul Politic Național al PNL a votat, în ședința partidului de marți, două variante de lucru pentru guvernarea Ciolacu: alături de UDMR, ceea ce ar însemna cedarea portofoliului Energiei, iar cealaltă fără formațiunea condusă de Kelemen Hunor, susțin surse liberale.

PNL a votat în unanimitate pentru două formule în care merg la guvernare în Guvernul Ciolacu. Mai precis, liberalii sunt de acord atât cu formula de trei partide la guvernare, adică împreună cu PSD și UDMR, iar la Uniune să ajungă Ministerul Energiei din partea lor de negociere. Însă la fel de bine sunt de acord cu ieșirea UDMR de la guvernare, dacă nu acceptă ce li se dă, susțin surse din conducerea partidului.

Nu a fost dat însă și un vot în ceea ce privește lista de miniștri, fiind așteptat un răspuns oficial de la UDMR, privind oferta făcută.

„Domnul Kelemen Hunor le-a transmis liderilor coaliţiei că trebuie să meargă în forurile statutare să luăm o decizie. La ora 16.00 a avut loc o şedinţă online şi am decis să devenim mai flexibili, că a fost această acuzaţie că nu suntem flexibili când am spus că nu renunţăm la Ministerul Mediului şi Dezvoltării. Şi în aceste condiţii dacă putem păstra un minister să acceptăm această ofertă făcută la 16.30 şi anume Ministerul Mediului şi Energiei. Au apărut apoi probleme la PNL. Dânşii au spus că nu cedează. Pe de altă parte, am auzit pe surse că şi PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătăţii, am auzit şi de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Economiei să meargă la liberali ca liberalii să fie de acord cu cedarea Mediului către UDMR. Am detaliat toate aceste lucruri pentru că a fost o zi foarte plină cu contradicţii”, a precizat, marţi, Csoma Botond.

Împingerea de la guvernare

Liderul deputaţilor UDMR a adăugat că „evident dacă nici această ofertă nu mai e valabilă, nu putem spune că acceptăm şi nu acceptăm altceva decât această ofertă. Se pare că degeaba am devenit flexizibili, pentru că situaţia s-a schimbat”.

„Nu acceptăm acest lucru. Noi nu ieşim de la guvernare. Suntem cumva împinşi în afara guvernării”, a mai explicat el, referitor la faptul că PNL nu ar mai vrea să cedeze Ministerul Mediului.

Întrebat cine a oferit iniţiat ministerele Energie şi Mediu, Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă, deputatul UDMR a răspuns: „Nu ştiu, că nu am fost la întâlnire”.

„Sunt negocieri şi negociem. Dar nu se poate dictat. Nu vrem să fim cârpa nimănui”, a completat Csoma Botond.

PNL dă doar Energia

Președintele PNl a precizat încă de dinainte de ședință că liberalii nu dau alt minister în afara Energiei. „Am discutat cu domnii Ciolacu şi Kelemen Hunor. Am discutat care sunt variantele pe care putem să decidem în continuare şi a rămas stabilit ca PNL să ofere un minister pentru UDMR, este vorba de Ministerul Energiei, cel de-a doilea e oferit de către PSD”, a afirmat, marţi, Nicolae Ciucă.