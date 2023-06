Liderii partidelor din Opoziție, cu excepția AUR, invitați la congresul USR. Discursurile, axate pe critici aduse Puterii

Aproximativ 800 de membri ai USR au participat astăzi la congresul partidului în care s-a prezentat viziunea pentru anul 2024. La eveniment au participat președinții mai multor partide din opoziție, cu excepția lui George Simion.

Printre invitații la congresul USR s-au numărat: primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Discursurile președinților de partid s-au axat pe critici la adresa Puterii. Kelemen Hunor a vorbit despre faptul că a participat după foarte mult timp la un congres al Opoziției, în timp ce Ludovic Orban l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu.

Președintele UDMR a precizat în discursul său că nu a mai participat la un congres al Opoziției „de foarte mult timp”, menționând că încearcă să se obișnuiască cu acest statut. Șeful UDMR le-a urat tuturor participanților „bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată”.

„Când m-ai invitat noi doi nu știam ce se va întâmpla peste 3 săptămâni. Am emoții, nu din cauza că nu am mai vorbit, am emoții ca nu am mai fost la un congres al unui partid din opoziție, de foarte mult timp nu am mai fost. Dar încerc să mă obișnuiesc cu acest statut și bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată. Voi cunoașteți sentimentul nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă și te trezești pe peron. Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicații la cele întâmplate cu toate că sunt întrebări legitime și poate să fie din lacomie, din dorința de răzbunare, eroare strategică, nu mai contează”, a afirmat președintele UDMR la congresul USR.

Președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că la putere „se află covrigarul șef”, precizând că PSD a adus „decât taxe, impozite, creșteri de prețuri, sărăcirea populației”.

„Astăzi, la putere se află covrigarul şef, care iar promite că vor umbla în toată ţara câini cu covrigi în coadă. Iar românii iarăşi n-o să vadă decât gaura de la covrigi. Să vii tu ca premier şi să promiţi marea cu sarea, luna de pe cer, după ce ai fost la guvernare un an jumate şi nu ai adus decât taxe, impozite, creşteri de preţuri, sărăcirea populaţiei. În nicio perioadă din 2009 până astăzi, nu a existat o perioadă în care să se prăbuşească mai tare puterea de cumpărare a veniturilor populaţiei, dar tu să promiţi în continuare ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, arată că deja este vorba nu doar deformaţie profesională, ci de o boală: minciună patologică. PSD-iştii ăştia s-au obişnuit să mintă şi nici nu îşi mai dau seama când mint. Ei mai au o altă boală, s-au obişnuit să fure şi nici nu îşi mai dau seama când fură”, a declarat Orban, potrivit News.ro.

De asemenea, și primarul general al Capitalei a criticat partidele aflate la putere, mai exact pe PSD.

„Noi suntem în aceeaşi paradigmă de 30 de ani. Nu este între dreapta şi stânga. Este între dreapta şi PSD. Şi ce înseamnă PSD în Bucureşti? Dacă îmi permiteţi o metaforă zoologică, este o caracatiţă, împreună cu nişte rechini, care se ascund în spatele unor iepuraşi gigant şi a unor ouă de dinozaur. Şi sunt convins că o să avem cu toţii înţelepciunea politică să ne punem în acord cu ceea ce vor oamenii de la noi şi să nu permitem revenirea la putere a PSD-ului în Bucureşti", a declarat edilul general, potrivit Agerpres.

La congresul celor de la USR au prezenți aproximativ 800 de membrii ai partidului din întreaga țară. Președintele partidului a prezentat viziunea România 2024 și a fost adoptat mandatul de pregătire al alegerilor din 2024.

La finele lunii mai, Cătălin Drulă preciza că pe 17 iunie va avea loc congresul USR, în cadrul căruia vor fi luate decizii, inclusiv pentru a construi o alternativă în jurul Uniunii Salvaţi România, pentru alegerile de anul viitor, potrivit Agerpres.