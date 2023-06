UDMR spune adio guvernării. Ce portiță mai văd cei din Uniune pentru revenire

Președintele UDMR a precizat că așteaptă să vadă lista de miniștri și programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu pentru a da răspunsul final privind scoaterea lor de la guvernare, dar a subliniat că nu acceptă impunerea unor ministere.

„Colegii din PSD si PNL au spus acum o saptămâna că nu putem continua nici cu Dezvoltarea, nici cu Mediul. Eu am spus că avem rezultate recunoscute și am lucrat transparent, predictibil, profesionist la ambele ministere. Au fost făcute câteva discuții în urma cărora s-a conturat o soluție ca noi să preluăm două ministere noi și noi să renunțăm fara argumente la cele doua ministere pe care le-am condus bine în doi ani si jumatate. Azi am mai facut un pas, să arătăm flexibilitate, să meargă mai departe coaliția. Am zis că mergem cu Mediul mai departe, renunțăm la Dezvoltare, și să preluăm Energia. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are dupa negocierile cu PSD ambele ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Liderul PSD a spus foarte generos că dacă PNL cedează Energia, PSD lasă ori Economia, ori Fondurile Europene, ori Sănătatea, sa preia cei de la PNL. Ceea ce nu s-a putut”, a completat liderul UDMR.

„Lucrurile se opresc aici, n-am ajuns la consens. Regret enorm de mult, dar la impuse nu se poate lucra”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că se mai pot schimba lucruri până în momentul în care sunt trimise în Parlament lista de miniştri şi Programul de Guvernare, dar nu se aşteaptă la mari schimbări.

„Până când nu sunt trimise listele şi Programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă pentru cele 3 partide în coaliţie, dar prea multe şanse nu sunt. Până dimineaţă se pot schimba lucrurile. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe şi în zilele următoare vă mai informăm”, a mai declarat Kelemen Hunor.