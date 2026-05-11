Kelemen Hunor crede că partidele din coaliție „s-au legat de câte un stâlp”. Liderul UDMR speră la refacerea coaliției

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 11 mai, că PNL, USR și PSD s-au „legat fiecare de câte un stâlp”, dar a spus că încă speră în refacerea coaliției de guvernare, într-o formulă acceptată de toate partidele.

Acesta afirmă că în perioada următoare România are „o miză uriaşă”, pentru că trebuie să închidă PNRR.

„Ce s-ar putea întâmpla sau ce ar trebui să se întâmple? Oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câte un pic şi, sigur, să găsească preşedintele României (…) o personalitate, o persoană care poate coagula, reforma această coaliţie, o personalitate care poate fi acceptabilă pentru toate părţile şi care ştie să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală, o criză bugetară până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Acesta a precizat că refacerea coaliţiei este varianta preferabilă pentru UDMR.

„Sigur, am văzut deciziile luate în PNL, în USR, în PSD, fiecare s-a legat de câte un stâlp. Cum se va mişca de la acel stâlp, vom vedea”, a adăugat Kelemen Hunor.

El precizează că este nevoie să fie o personalitate care „trebuie să aibă experienţă politică cât de cât”.

„Un om care nu are şi nu a avut responsabilitate politică vine în această poziţie mâine-poimâine, se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament şi o responsabilitate politică din punct de vedere electoral.

Şi atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit, hai să spunem aşa”, a precizat Kelemen Hunor.

Joi și vineri, președintele Nicușor Dan va avea, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern, au declarat surse politice. În privința viitorului Executiv, „toate scenariile" sunt luate în vedere, potrivit Agerpres.

Până în acest moment nu a fost însă prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premier a liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este prim-ministru interimar, după adoptarea moțiunii de cenzură.

Potrivit surselor citate, indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice şi îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs.