Iohannis, împotriva decuplării României de Bulgaria pe Schengen: E o variantă de ultimă instanță

Președintele României a subliniat că decuplarea de Bulgaria pentru aderarea la Schengen nu este o soluție, ci e o variantă „de ultimă instanță”, pe care echipa sa nu o caută.

Întrebat dacă România va căuta o decuplare de Bulgaria în cazul Schengen, președintele Klaus Iohannis a venit cu precizări despre strategia de politică externă:

„Pur teoretic, chestiunea cu votul olandez are două soluții. Fie Olanda își schimbă opțiunea, fie va fi vot separat. Personal cred că intrarea împreună în Schengen e mai bună, e de preferat. Imaginați-vă dacă Bulgaria, care nu e o mare forță europeană, ar rămâne singură în fața valului migrator. Noi căutăm varianta să intrăm împreună cu Bulgaria. Procedurile la Bruxelles sunt foarte complexe și permit foarte multe abordări. Ce a pregătit ministrul de Interne nu era decuplare, ci decalare. Adică termenii să fie decalați”, a afirmat șeful statului.

Liderul de la Palatul Cotroceni a ținut să sublinieze că varianta decuplării e o soluție „de ultima instanță pe care eu și echipa nu o căutăm”.

Insistându-se pe tema decalării, Klaus Iohannis a precizat: „Asta vom afla după discuțiile cu cei implicați. Votul contra are un mare impact în toată UE. Se poate constata că peste tot lumea începe să caute soluții diplomatice, dar vom avea nevoie de timp”.

Vrea aderare în 2023

Președintele României a punctat faptul că probabil nu va fi vreo mențiune a temei Schegen, adică vreun calendar, în concluziile Consiliului European, dar s-a declarat optimist privind un vot pozitiv în anul care urmează.

„Trebuie să reconstruim întreaga abordare, deci va necesita timp. Deci vă rog să nu aveți așteptări (nr.r - pentru o aderare rapidă), Dar o aderare e posibilă în 2023”, a subliniat Iohannis. De altfel, șeful statului nu a vrut să vorbească de un calendar clar.

De asemenea, președintele României a ținut să puncteze că, în ciuda unor apeluri ale unor politicieni, Guvernul nu va ataca decizia Consiliului JAI la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. „La cald și emoție, tot felul de analiști vin cu tot felul de soluții. România nu va ataca la CJUE această chestiune”, a afirmat Iohannis.

Iohannis cere diplomație

Președintele a cerut politicienilor și autorităților să fie prudente și să nu treacă la măsuri care ar arde punțile cu Austria „Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie – cu diplomaţie. Orice altceva, după părerea mea e exclus. Am auzit nenumărate opinii şi sfaturi. Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autorităţilor publice. Nu aşa se tratează astfel de probleme. E evident că până aici s-au făcut paşi importanţi. De când avem un Guvern stabil am reuşit să convingem Olanda că România merită să intre în Schengen. Am convins Suedia, care a fost foarte reticentă după schimbarea de Guvern. Am reuşit să o convingem că merităm să intrăm, repet pe merit, nu pe milă. A fost ridicat MCV şi astfel a fost eliminată probabil cea mai importantă piedică politică în calea integrării în Schengen”, a mai precizat şeful statului, după ce anumiți politicieni și instituții au anunțat că își închid conturile la băncile cu capital austriac.