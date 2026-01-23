Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra consecințelor întârzierii unei decizii a Curții Constituționale privind contestația de neconstituționalitate legată de pensiile magistraților. Șeful Executivului a explicat că, dacă problema nu va fi tranșată rapid, țara nu va mai putea să recupereze cei peste 200 de milioane de euro reținuți pentru acest jalon, ceea ce ar afecta semnificativ bugetul și planurile de dezvoltare.

„Dacă întârzie decizia Curții Constituționale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reținuți pentru jalonul legat de pensiile magistraților. Acesta este un efect, avem o perioadă intermediară în care mai poți răspunde la clarificări, dar dacă nu se va tranșa această problemă, acesta, din păcate, va fi un efect foarte probabil”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

Șeful Executivului a explicat importanța pachetului legislativ pe administrație.

„În ceea ce privește pachetul pe administrație, el are niște efecte importante, nu doar direct asupra bugetului, dar are și asupra bugetului, dar are efecte de sistem, pentru că schimbă abordarea în administrația din România. Și deci el este un pachet foarte important, pentru că altfel ești pus în situația să construiești bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile. Bugetul se construiește pe legile care sunt în vigoare în momentul respectiv, de aceea ai nevoie de toate legile care au un impact bugetar să fie aprobate, iar pentru a avea predictibilitate, pentru a ne respecta angajamentele în așa fel încât să scădem semestru de semestru dobânzile pe care le plătește România, trebuie să ne respectăm țintele. A respecta un angajament este o dovadă de seriozitate și de predictibilitate”, a precizat Bolojan.

Întrebat dacă bugetul poate fi adoptat în februarie, chiar dacă decizia CCR va fi amânată sau legea privind reforma administrației nu va fi finalizată, Bolojan a răspuns că „bugetul ar trebui să fie adoptat în condiții normale”

„Indiferent ce se întâmplă în perioada următoare, bugetul ar trebui să fie adoptat în condiții normale cât mai repede posibil. Bugetul nu a fost adoptat, pentru că pachetul pe administrație n-a fost susținut de către toate partidele”, a precizat șeful Guvernului.

Bolojan a precizat că pachetul pe administrație este acum susținut de toate partidele, ca urmare a discuțiilor tehnice și politice

„Acum este un rezultat al discuțiilor, pe de o parte, tehnice care au avut loc, pentru că sunt tot felul de soluții legate de cum se face reducerea în administrație. Întotdeauna reducerile nu sunt foarte comod nici de susținut și nici de făcut. Pe de altă parte, s-a pus în discuție câteva pachete de relansare economică, pe care personal le susțin cât timp sunt făcute în așa fel încât impactul lor să nu creeze probleme de echilibre bugetare și, într-adevăr, se duc către direcții care au un potențial de multiplicare în economia românească”, a explicat premierul.