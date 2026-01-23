Bolojan, despre eliminarea facilităților pentru hibride: „Cineva trebuie să plătească asfaltul pe care circulă”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că sistemul de impozitare a autovehiculelor trebuie reformat astfel încât să respecte principiul „proporționalității cu poluarea”. Potrivit șefului Executivului, noul model va include reduceri pentru mașinile care nu poluează și penalizări pentru vehiculele mai vechi.

Ilie Bolojan a explicat că anul 2026 va fi unul de tranziție, în care autoritățile vor monitoriza aplicarea acestor măsuri înainte de implementarea completă.

Premierul a criticat actualul mecanism de impozitare, despre care spune că generează inechități majore între contribuabili.

„Dacă ai o mașină electrică foarte scumpă, este anormal să plătești la nivel diesel cu cea mai mică capacitate”, a afirmat Bolojan.

Eliminarea facilităților fiscale pentru hibride

Șeful Executivului a anunțat schimbarea abordării în privința facilităților fiscale acordate până acum unor categorii de autoturisme, subliniind necesitatea consolidării bazei de impozitare.

„Ani de zile au fost facilități impozabile la hibrid și trebuie eliminate. Excepțiile ne-au distrus baza”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a recunoscut că noile măsuri pot fi nepopulare, însă a susținut că ele sunt necesare pentru finanțarea infrastructurii rutiere.

„O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt”, a declarat acesta.

În final, Ilie Bolojan a făcut referire și la discursurile politice populiste, afirmând că deciziile responsabile nu sunt întotdeauna ușor de comunicat public: „Atunci când ești la microfon, în Parlament, este ușor să dai vești bune”.