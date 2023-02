Întâlniri Victor Ponta-George Simion. Ce discută cei doi lideri politici în fiecare lună VIDEO

Apariția unor imagini care îi surprind pe fostul lider PSD Victor Ponta și șeful AUR George Simion a stârnit controverse în spațiul public cu privire la o posibilă alianță. Ambii lideri politici au respins însă posibilitatetea și au subliniat că este vorba doar despre discuții cu privire la economie și alte proiecte.

În urma apariției imaginilor publicate de Mediaflux, George Simion a susținut că vorbește cu Victor Ponta despre proiecte și economie de câteva luni, discuțiile fiind argumentate de experiența de premier a fostului șef PSD.

„Cu Ponta ce să zic. Nu va candida de pe listele noastre, nu facem alianță, nu despre asta am vorbit. Nu, mă întâlnesc de vreo 6-7 luni cam o dată pe lună, o dată la două luni și îl ascult în întrebările pe care le am legate de economie, legate de viitorul proiect de țară, legate de proiectele pe care le-a început, a încercat să le facă în timpul guvernării. Vorbim, dar vorbești cum vorbești cu alți foști prim-miniștri, dar noi alianță facem cu cei pe care vi i-am anunțat. Nu-i lăsați pe unii și alții să vă spună alte chestii”, a spus șeful AUR într-un live pe Facebook.

Ponta: „La Simion îmi place faptul ca este viu”. Ce spune despre colaborarea cu PSD

Victor Ponta, actual șef al PMP, a scris în urma apariției informațiilor în spațiul public că întâlnirile nu reprezintă un secret.

„Nu e niciun secret - si nimic de ascuns ! Asa cum am mai spus - am o experienta de guvernare ( in special in zona economica) pe care toata lumea o recunoaste si care poate sa fie utila in aceasta situatie de criza! Acum lucrez in zona privata si vad dezastrul absolut - si cumplitele probleme cu care orice firma romaneasca se confrunta in fiecare zi, doar pentru ca este romaneasca! Sunt deschis si doresc sa ajut anumiti oameni politici - daca acestia ma intreaba”, a argumentat Victor Ponta.

În privința relației cu PSD, fostul premier a explicat că există oameni în formațiune care se opun unei colaborări

„Cu domnul Ciolacu am o buna comunicare dar , din motive pe care nu le cunosc si nu le inteleg, alti oameni din PSD se opun unei colaborari mai ample . Sper insa ca anumite proiecte economice pe care le-am promovat in perioada in care eram eu Premier , si care au avut succes, sa fie reluate dupa ce domnul Ciolacu devine Premier in Mai”, a explicat totodată Ponta.

Fostul premier a mai susținut că este deschis să sprijine PSD și AUR în cazul proiectelor pe zona economică, domeniu în care afirmă însă că este un „vid” în cazul PNL și PSD.

„George Simion este un lider politic nou ( imi place faptul ca este “viu” fara sa fiu de acord cu toate ideile sale)- conduce un partid fara experienta guvernamentala - daca ma consulta pe probleme de program economic, ii spun parerea mea si il sprijin cu toata deschiderea! Despre asta am discutat cand ne-am vazut. Si voi fi in continuare deschis sa sprijin, pe zona economica, orice proiect al PSD sau AUR ( la PNL si USR nu vad deloc asemenea proiecte - este un vid total in acest domeniu, si o lipsa de competenta si consecventa extrem de nociva ; adica sunt in economie exact ca si Seful lor - Dl Presedinte Iohannis , suficienti, dezinteresati si aroganti fara nicio substanta)”, a mai transmis fostul premier.