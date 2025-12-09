search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu ministrul german al Apărării a fost anulată. Care este motivul

0
0
Publicat:

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată pentru marți, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc. Vizita în România a oficialului german a fost anulată din motive de sănătate, a anunțat Guvernul României.

Vizita în România a oficialului german a fost anulată FOTO: Facebook/ Boris Pistorius
Vizita în România a oficialului german a fost anulată FOTO: Facebook/ Boris Pistorius

Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate”, se arată în comunicatul Executivului, potrivit News.ro

Deși vizita ministrului german nu mai are loc, programul stabilit la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, va continua la nivelul secretarilor de stat. Din partea României va participa Sorin Dan Moldovan, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, iar din partea Germaniei, Dr. Nils Schmid, secretar de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării. 

Boris Pistorius, lovit de gripă

Publicația germană Bild a relatat că Pistorius, considerat unul dintre cei mai populari politicieni din Germania, urma să efectueze tradiționala sa vizită de Crăciun pentru trupele germane aflate în misiune în străinătate, pentru a le mulțumi și a le încuraja în activitatea lor. Anul acesta, programul său includea România și Polonia, unde peste 300 de soldați germani sunt desfășurați pentru apărarea spațiului aerian național, în contextul amenințării cu drone de origine rusă.

Luni seară, Ministerul Federal al Apărării a anunțat că vizita planificată a fost anulată „din cauza unei boli”. Conform informațiilor Bild, ministrul Pistorius suferă de o infecție gripală, care face imposibilă călătoria de 30 de ore cu ședere peste noapte în străinătate.

Ministerul Apărării german a precizat că vizita va fi reprogramată ulterior și că sprijinul și colaborarea bilaterală între România și Germania în domeniul apărării rămân prioritare.

Germania se confruntă în prezent cu un val masiv de răceli care afectează milioane de oameni. Situația este similară și în Marea Britanie, unde virozele au supraaglomerat spitalele și au dus la închiderea unor școli.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Diferența dintre viza de flotant și mutație. Ce înseamnă fiecare dintre ele şi acte necesare
playtech.ro
image
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Horațiu Nicolau i-a luat tot lui Lidia Buble, atât inima, cât și mașina. Cuplul monden face și lucruri normale, cum ar fi cumpărături la supermarket FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon