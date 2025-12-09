Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu ministrul german al Apărării a fost anulată. Care este motivul

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată pentru marți, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc. Vizita în România a oficialului german a fost anulată din motive de sănătate, a anunțat Guvernul României.

„Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate”, se arată în comunicatul Executivului, potrivit News.ro.

Deși vizita ministrului german nu mai are loc, programul stabilit la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, va continua la nivelul secretarilor de stat. Din partea României va participa Sorin Dan Moldovan, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, iar din partea Germaniei, Dr. Nils Schmid, secretar de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării.

Boris Pistorius, lovit de gripă

Publicația germană Bild a relatat că Pistorius, considerat unul dintre cei mai populari politicieni din Germania, urma să efectueze tradiționala sa vizită de Crăciun pentru trupele germane aflate în misiune în străinătate, pentru a le mulțumi și a le încuraja în activitatea lor. Anul acesta, programul său includea România și Polonia, unde peste 300 de soldați germani sunt desfășurați pentru apărarea spațiului aerian național, în contextul amenințării cu drone de origine rusă.

Luni seară, Ministerul Federal al Apărării a anunțat că vizita planificată a fost anulată „din cauza unei boli”. Conform informațiilor Bild, ministrul Pistorius suferă de o infecție gripală, care face imposibilă călătoria de 30 de ore cu ședere peste noapte în străinătate.

Ministerul Apărării german a precizat că vizita va fi reprogramată ulterior și că sprijinul și colaborarea bilaterală între România și Germania în domeniul apărării rămân prioritare.

Germania se confruntă în prezent cu un val masiv de răceli care afectează milioane de oameni. Situația este similară și în Marea Britanie, unde virozele au supraaglomerat spitalele și au dus la închiderea unor școli.