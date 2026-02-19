search
Joi, 19 Februarie 2026
Preşedintele CSM spune că președintele României nu are dreptul legal să solicite informaţii concrete dintr-un dosar

Liviu Gheorghe Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor.

Odagiu spune că Președinția nu a mai cerut până acum informaţii suplimentare. FOTO FB Liviu Odagiu
 Odagiu a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar, potrivit Agerpres.

Preşedintele CSM a afirmat că, până la actualul şef al statului, niciodată Administraţia Prezidenţială nu a cerut informaţii suplimentare.

El a explicat că după ce un judecător vrea să se pensioneze, după ce obţine toate documentele, obţine hotărârea de pensionare de la Secţia pentru judecători a CSM, iar apoi toate documentele, împreună cu hotărârea, se înaintează preşedintelui României în vederea emiterii decretului de pensionare.

La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, exclusiv pentru dânşii, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situaţia inculpaţilor din dosare, în sensul că dacă există un risc sau nu de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie şi aşa mai departe. Ori, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, tu faci un adevărat act de judecată. Eu ca să pot să îi răspund preşedintelui României ar trebui fie să-l întreb pe judecătorul cauzei şi să-l oblig să încalce legea spunându-mi care este părerea lui când se prescrie, fie să încalc chiar eu legea, solicitându-i dosarele să verific eu”, a spus preşedintele CSM.

„Niciodată nu voi încălca legea, doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor"  

Liviu Gheorghe Odagiu a continuat:

„Şi faptul că verific eu nu înseamnă că aşa este, fiindcă cel care stabileşte dacă răspunderea penală pentru o faptă este prescrisă sau nu este exclusiv judecătorul cauzei, atunci când pronunţă hotărârea într-un dosar. În acest context, cred că nu putem să furnizăm asemenea informaţii şi am convingerea fermă că, atâta timp cât eu voi semna hârtiile care se înaintează preşedintelui României, niciodată nu voi încălca legea, doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor".

Preşedintele CSM a precizat că situaţia îi vizează doar pe judecătorii pe penal.

„Cu colegii din civil nu este o problemă. Pe dânşii nu-i întreabă dacă se prescrie sau nu vreo faptă, mă rog nu există termenul în accepţiunea legii penale, nu are nicio problemă cu colegii din civil. Se creează două situaţii contradictorii. Colegii din civil pot să se pensioneze liniştit. Pensionarea este un drept al judecătorului, nu poate preşedintele României să aprecieze dacă are sau nu dreptul. Doar Secţia pentru judecători apreciază dacă întruneşte condiţiile", a subliniat preşedintele CSM.

Totodată, Odagiu a a menţionat că sunt situaţii din luna decembrie în care preşedintele României nu a semnat decretele de pensionare, deşi CSM a trimis toată documentaţia pe care legea îl obligă să o trimită.

Întrebat dacă este „un abuz" din partea şefului statului, Liviu Gheorghe Odagiu a răspuns că acesta este un termen "dur", dar "în mod sigur nu este o conduită pe care vreo dispoziţie legală să i-o impună preşedintelui României".

Odagiu a subliniat că până la momentul actualului preşedinte, nu au existat sincope în semnarea decretelor de pensionare.

Liviu Gheorghe Odagiu a precizat că solicitările preşedintelui României au fost centralizate, se va întocmi un punct de vedere al Direcţiei de Legislaţie şi va intra pe o comisie de la nivelul CSM.

„Urmare a dezbaterilor din comisie, probabil va fi înaintat un punct de vedere preşedintelui României. Din punctul meu de vedere, la ora actuală, nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar", a arătat preşedintele CSM.

Preşedintele CSM a mai spus că, până acum, nu a avut niciun fel de discuţie, nici privată, nici publică, cu preşedintele României.

„Preşedintele României a fost invitat la fiecare şedinţă a plenului CSM, şedinţă la care are dreptul şi posibilitatea să participe, chiar prezidând acea şedinţă. Toate invitaţiile au fost trimise în scris. Până la acest moment, preşedintele României nu a onorat niciuna dintre invitaţii".

Liviu Gheorghe Odagiu a participat, joi, la prezentarea Raportului privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia pentru anul 2025. La şedinţa de bilanţ au mai fost prezenţi judecătorii Elena Raluca Costache şi Claudiu Marian Drăguşin, membri aleşi în CSM, şi Ioan Sas şi Fănel Mihalcea, reprezentanţi ai societăţii civile în CSM.

