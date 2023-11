Kelemen către Ciolacu: Un prieten mi-a zis sa vă spun că sunt două lucruri care rămân la modă - geaca de piele și cash-ul

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avut mesaje tăioase pentru PSD și PNL, la Congresul Partidei Romilor Pro Europa, susținând că maghiarii și romi sunt discriminați în România și făcând referire la noile măsuri fiscale.

"Dacă maghiarii şi romii nu ar fi fost răbdători în România, poate că lucrurile ar fi stat cu totul şi cu totul diferit. (...) Noi am fost solidari împreună în toate timpurile - dacă era vorba de comunism, dacă era vorba despre ultimii 33 de ani. Vreau să vă mulţumesc pentru solidaritatea în anul 1990 la Târgu Mureş. Nu vom uita niciodată. (...) Aţi demonstrat şi demonstraţi de fiecare dată cât de puternici sunteţi, cât de implicaţi sunteţi. Sunteţi o forţă adevărată fiindcă vă implicaţi în viaţa socială, în viaţa economică, în viaţa culturală şi în viaţa politică din România. Nu vom polemiza pe cifre. Eu cred că sunteţi mult peste numărul maghiarilor din România, sunteţi pe primul loc, dar trebuie să vreţi voi şi trebuie să arătaţi voi că sunteţi o forţă puternică. Trebuie să vă organizaţi şi dacă vă veţi organiza comunităţile voastre, Partida Romilor, veţi fi mai eficienţi. Sunteţi extrem de pragmatici, dar veţi avea şi rezultate. Vă daţi seama - 10% Partida Romilor în Parlamentul României, 7% noi, cu redistribuire, bineînţeles. Asta înseamnă 17%. Grupul minorităţilor încă vreo 6%. Hai să vă văd, PSD şi PNL! Cum veţi guverna, cu cine veţi guverna?!", a spus Kelemen Hunor la Congresul Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi din România, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR nu a evitat să arunce săgeți către Guvernul Ciolacu în contextul noilor măsuri fiscale.

"Astăzi nu am discutat de cash, este o măsură necesară, dar de fiecare dată depinde cum iei acea măsură. Domnule prim-ministru, nu aş fi vrut să vorbesc despre cash, aş fi vrut să spun în privat. Am un prieten foarte bun din Mureş, din comunitatea romilor, am fost colegi de şcoală, şi mi-a zis să vă spun dacă vă văd că sunt două chestiuni care rămân la modă - geaca de piele şi cash-ul", a mai spus preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor i-a îndemnat pe romi să îşi asume identitatea pentru a fi o forță, punctând că maghiarii și romii sunt discriminați în România. "Dacă eu nu aş trăi în România, nu aş fi cetăţean român, aş lua doar sondajele de opinie şi cercetările sociologice şi aş vedea că sunt două comunităţi discriminate permanent în România - comunitatea voastră şi comunitatea mea. Ăsta e adevărul. Motivele sunt diferite, dar efectul, rezultatele discriminării sunt cam aceleaşi. Un om sau o comunitate stigmatizată înseamnă că este discriminată, înseamnă că nemulţumirea majorităţii, de foarte multe ori, se întoarce împotriva acestor comunităţi. Noi nu putem accepta aşa ceva, nu se poate accepta aşa ceva. Neîncrederea din partea majorităţii nu trebuie să se îndrepte către romi, către maghiari. Suntem cetăţeni loiali, plătim taxele, muncim şi am contribuit la dezvoltarea României", a afirmat acesta.