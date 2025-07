Ilie Bolojan prezintă pachetul de măsuri privind reforma administrație publice locale

Premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, vor prezenta vineri, 18 iulie, pachetului de măsuri privind reforma administrație publice locale.

O conferință de presă susținută de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, care are ca temă prezentarea pachetului de măsuri privind reforma administrație publice locale, va avea loc, de la ora 18.00, la Palatul Victoria.

Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Amintim că, pe 11 iulie, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre al doilea pachet de măsuri fiscale, care vizează reducerea deficitului bugetar, restructurarea companiilor de stat, combaterea evaziunii fiscale și eficientizarea sistemelor publice.

Întrebat care este o țintă realistă pentru deficitul bugetar în acest an, premierul a declarat că „vom face tot ceea ce este posibil ca planurile pe care le-am făcut de a reduce deficitul și a reintra pe o traiectorie pe care România și-a asumat-o anii trecuți să o facem. Nu mai avem nicio soluție anul acesta să intrăm sub 7%, sperăm să fim sub 8%, și anul viitor trebuie să ne apropiem de ținta pe care ne-am asumat-o anii trecuți”.

Impozitarea proprietăților va reflecta valoarea de piață

Referitor la modificarea modului de calcul al impozitelor pe proprietate, premierul a explicat că se lucrează la un sistem nou, care să reflecte cât mai fidel valoarea reală a imobilelor: „Calculul acestora va fi stabilit pe baza dialogului cu autoritățile publice locale. Valoarea este dată și de suprafața acesteia, și de localizarea în acea localitate. Toți acești indicatori vor fi analizați și, în funcție de ghidul notarilor sau de evaluările primăriilor, vor fi stabilite mecanismele de impozitare în așa fel încât acestea să reflecte valoarea de piață”.