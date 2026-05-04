Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

„Întrebați-l pe Nicușor Dan”. Ce răspuns a dat George Simion întrebat dacă PSD este corupt

Cu o zi înaintea moțiunii de cenzură, George Simion se delimitează de PSD. Întrebat despre colaborarea pentru moțiunea împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, Simion a spus că obiectivul său este să respecte voința alegătorilor și să-l înlăture pe premier.

George Simion Foto: Mediafax/ Alexandru Dobre
Referitor la colaborarea cu PSD pentru moțiunea împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, Simion a precizat că obiectivul său este să respecte dorințele alegătorilor săi și să-l înlăture pe Bolojan de la conducerea guvernului. În ceea ce privește acuzațiile legate de PSD, acesta a sugerat că întrebările ar trebui adresate lui Nicușor Dan.

Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică, este de a face ceea ce-mi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.

Mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul este un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dumneavoastră, publicul care îl susține și ar susține rămânerea lui Ilie Bolojan ca premier”, a declarat George Simion la Europa FM. 

Noi vrem să plece această coaliție

Liderul AUR spune că AUR este etichetat pe nedrept de către președinte ca fiind un partid care nu urmează linia occidentală a României. Despre motivația moțiunii de cenzură acesta spune că  principala cauză sunt măsurile de austeritate.

Eu cred că noi suntem etichetați pe nedrept ca fiind antioccidentali de către Nicușor Dan. Nicușor Dan este cel care va propune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale. (...)

Noi vrem să plece această coaliție, așa-zis proeuropeană, și am nenumărate exemple că această guvernare nu este deloc pro-europeană și și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economia României prin măsurile luate. Au fost toți acolo, în frunte cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, s-a dus la persoanele cu dizabilități, la mame, la pensionari”, a mai precizat George Simion. 

