Noaptea Muzeelor 2026 în România: muzee deschise, program și atracțiile care merită văzute

Există o tradiție europeană care, o dată pe an, rezervă oamenilor o experiență inedită: muzeele își deschid porțile în timpul nopții, gratis. Anul acesta, Noaptea Muzeelor în România va avea loc sâmbătă, 23 mai, iar 327 de muzee din 39 de județe își așteaptă vizitatorii între orele 18:00 și 02:00, pregătite chiar și cu evenimente speciale.

Povestea evenimentului începe la Paris, nu la București. Noaptea Muzeelor este un program cultural european inițiat în 2005 sub umbrela Consiliului Europei și coordonat de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO). Două decenii mai târziu, ediția din 2026 este coordonată la nivel național de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și al primăriilor municipiilor participante. Ideea de bază a rămas aceeași: patrimoniul nu trebuie să fie intimidant, ci al tuturor.

Bucureștiul: 47 de uși deschise

Capitala rămâne, ca de obicei, cel mai dens punct de pe hartă. 47 de muzee sunt deschise în București, dintre care 39 cu intrare gratuită. Câteva opriri se impun prin natura lor. La Ateneul Român, Filarmonica „George Enescu“ organizează un recital cameral de pian de la ora 22:00, iar publicul poate vizita expoziția temporară „George Enescu și Yehudi Menuhin – Repere ale unei prietenii artistice“. Participarea este gratuită pe bază de rezervare; de la 23:00, accesul se face fără rezervare.

Arhivele Naționale oferă acces excepțional în sala de protocol cu mobilier din Mănăstirea Mihai Vodă, demolată în 1985 pentru Casa Poporului, alături de o expoziție cu primele documente ale Țării Românești și Moldovei din secolul al XIV-lea și o expoziție dedicată Anului Brâncuși – program 20:00-02:00. Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida“ marchează chiar ziua de naștere a fondatorului său – Leonida s-a născut pe 23 mai 1883 – cu proiecții din arhiva familiei și demonstrații de robotică, cu intrare gratuită prin Parcul Carol, între orele 18:00-24:00.

Transilvania: Cluj conduce, Mureș surprinde

Clujul aduce 26 de muzee în program, 25 dintre ele cu intrare gratuită. Mureșul depășește cu 36 de instituții participante, având cel mai mare număr dintr-un județ din afara Capitalei.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca găzduiește simultan mai multe expoziții: Galeria Națională permanentă cu cinci secole de artă, de la icoane transilvănene la modernismul european, alături de expoziții temporare dedicate lui Sabin Nemeș, fotografiei contemporane și patrimoniului textil, toate accesibile între 18:00 și 24:00. Muzeul Etnografic al Transilvaniei propune, printre altele, o expoziție de 230 de piese de artă africană din colecția privată a lui Alin Samochiș – 130 de măști, într-o primă prezentare de anvergură la Cluj-Napoca – și un laborator experimental în curte, cu meșteșugari care lucrează live în lemn, metal și textile. La Turda, Castrul Roman Potaissa organizează o seară cu jocuri romane reconstituite, muzică folk și puzzle-uri istorice, între 17:00 și 23:30, în mijlocul ruinelor antice.

Brașovul vine cu 15 muzee, toate cu intrare gratuită. La Casa Sfatului, Muzeul Județean de Istorie prezintă expoziția permanentă privind identitatea istorică a Brașovului, dar și trei expoziții temporare, printre care „Scrisoarea lui Neacșu se întoarce la destinație“ și „Lumini și umbre. Ferdinand și Maria“, realizată în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni și Arhivele Naționale.

Muzeul de Artă Brașov propune expoziția „În căutarea naturii“, care pune în dialog lucrări din patrimoniul permanent cu opere contemporane, inclusiv intervențiile activiste ale lui Dan Perjovschi de pe fațada clădirii, dedicate mișcării Salvați Roșia Montană. La Râșnov, Muzeul Pădurii din cadrul Dino Parc își deschide pentru prima dată porțile noaptea, la doar câteva zile după avizarea oficială a Ministerului Culturii, cu 1.300 de exponate naturale – minerale, roci, fosile autentice – în decorul pădurii populate cu dinozauri în mărime naturală.

Moldova: Iași, cu Palatul în centru

Iașiul vine cu 19 muzee, 17 dintre ele cu acces gratuit. Palatul Culturii, cu Holul de Onoare neogotic și vitraliile sale, cu monumentala Sală a Voievozilor și galeria conducătorilor de la Decebal la Carol al II-lea, este deschis între 18:00 și 22:00. Muzeul Național al Literaturii Române Iași oferă acces gratuit la întreaga rețea: Bojdeuca „Ion Creangă“, Casa Junimii, Muzeul „Mihai Eminescu“, Muzeul „Otilia Cazimir“ și alte case memoriale, toate deschise între 17:00 și 22:00. Palatul Braunstein propune expoziții despre Regina Maria și Tinerimea Artistică, despre universul epistolar al lui Ion Minulescu și un atelier de pedagogie muzeală pe urmele învățătorului Creangă, program 18:00-01:00.

Dobrogea: unde Antichitatea se vizitează noaptea

Noaptea Muzeelor este, la Constanța, mai puțin un eveniment cultural și mai mult o invitație de a coborî în timp. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie propune o experiență nocturnă desfășurată simultan în cinci obiective muzeale. Cel mai spectaculos este Edificiul Roman cu Mozaic, cel mai întins mozaic romano-bizantin policrom descoperit până acum în zona balcanică, ridicat la limita dintre secolele al III-lea și al IV-lea d.Hr., cu motive geometrice, vegetale și un unic motiv zoomorf: un porumbel alb. Vizitarea se face în grupuri de cel mult 20 de persoane, între 18:00 și 24:00, gratuit. La câteva sute de metri, în același interval, poate fi văzut Mormântul Pictat de la Tomis. Complexul „Tropaeum Traiani“ de la Adamclisi și Muzeul Axiopolis din Cernavodă sunt și ele deschise gratuit, cu ultima intrare la 23:00.

Muzeul de Artă Populară propune trei expoziții temporare simultane: ocupații tradiționale în Dobrogea, portul popular românesc și școala dobrogeană, și vernisajul „Noaptea mea“, cu costume inspirate din opera lui Brâncuși, alături de o șezătoare tradițională între 18:00 și 24:00. Planetariul organizează observații astronomice cu identificare de constelații între 20:00 și 22:30.

Galațiul este, discret, unul dintre cel mai bine organizate județe din această ediție: 18 muzee, toate cu intrare gratuită, și transport special organizat – microbuz gratuit spre localitățile din județ și program extins de autobuze în oraș. Muzeul de Artă Vizuală propune în premieră națională 12 gravuri de Rembrandt din colecția Bibliotecii Județene, intrate în patrimoniul instituției prin donația fondatorului Vasile Alexandrescu Urechia în 1897. Teatrul Dramatic „Fani Tardini“, aflat în renovare, invită publicul în tururi ghidate de actori prin clădirea de șantier – cu cască de protecție pe cap, din culise până sub scenă, 15 persoane la fiecare 30 de minute – un gest aniversar la împlinirea a 70 de ani de teatru gălățean.

Intervalul oficial este între orele 18:00 şi 2:00, dar fiecare muzeu își stabilește propriul program în interiorul acestei perioade. Harta completă, filtrabilă pe județ și tip de acces, este disponibilă la noapteamuzeelor.org.