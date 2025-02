Ilie Bolojan anunță că s-a convenit asupra unui „pachet de sprijin” pentru Ucraina. Concluziile întâlnirii cu Emmanuel Macron

Președintele interimar Ilie Bolojan a anunțat în urma reuniunii informale convocate de Emmanuel Macron la Paris, că liderii prezenți au convenit pregătirea unui pachet important de sprijin în perioada imediat următoare, în așa fel încât el să poată fi adoptat la primul Consiliu European. Sprijinul va fi financiar. Totodată va consta și în armament militar.

Declarațiile integrale ale președintelui interimar după întâlnirea bilaterală cu președintele Emmanuel Macron și reuniunea informală confocată de șeful statului francez:

„Înainte de a vă spune care sunt concluziile, aș vrea să vă spun că suntem la finalul unei perioade, sper să continue și în anii următori, în care țara noastră, România, a avut o situație bună, în care am fost o țară în siguranță, nu doar noi, ci întreg continentul european, și am fost o țară care ne-am dezvoltat. Sigur, puteam să ne dezvoltăm și mai mult.Dar aceste două condiții de bază, siguranța și dezvoltarea, au fost în principal efectul apartenenței noastre la două structuri. E vorba de NATO și de Uniunea Europeană.

Datorită protecției NATO, am avut siguranță. România a fost o țară sigură, în care s-a putut investi. Oamenii au avut liniște și acest lucru s-a datorat în principal protecției asigurate de cea mai importantă forță din NATO, Statele Unite ale Americii.

Și, de asemenea, dezvoltarea ne-a fost asigurată de apartenența la Uniunea Europeană. Asta a însemnat libera circulație, asta a însemnat investiții importante în România, asta a însemnat banii europeni. Și cele două au însemnat, în fapt, o comunitate de valori în care am fost cu toții. Lucru pe care ne-l dorim în continuare.

Și această vizită de astăzi și întâlnirea au loc în acest context în care suntem în vremuri dificile și în care trebuie să facem tot ce ține de noi pentru ca lucrurile bune pe care le-am avut în acești ani să continue în anii următori. Și, în acest sens, am avut o primă întâlnire bilaterală cu Președintele Macron, care a fost o întâlnire foarte bună și îi mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri”, a spus președintele interimar al României.

„Am reconfirmat Parteneriatul Strategic cu Franța”

„Ne-am asigurat încă o dată că, așa cum Franța a fost alături de România în momentele foarte importante al istoriei țării noastre, și astăzi rămâne alături de noi. Am reconfirmat Parteneriatul Strategic cu Franța. De asemenea, am reconfirmat încă o dată stabilitatea prezenței militare franceze în România, la solicitarea țării noastre. Avem un contingent important francez care contribuie alături de celelalte contingente ale țărilor aliate, ale Statelor Unite, la securitatea țării noastre, și am confirmat că această prezență va fi consolidată în perioada următoare.

Am confirmat continuarea cooperării și dezvoltării în zona economică și în industria de Apărare, având în vedere nu doar necesitățile regionale, dar și posibilitatea că această industrie să fie un pol de dezvoltare în România în anii următori. Îi mulțumesc Președintelui Macron pentru această întâlnire și pentru prietenia față de țara noastră”, a mai spus președintele interimar.

„Securitatea Ucrainei este și securitatea Europei și a României”

„A doua întâlnire la care am participat a fost conferința legată de situația din Ucraina și de securitatea din Europa. Așa cum știți, la această conferință au participat mai multe țări, în principal cele din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii, țări care împărtășesc același valori și același idei legate de situația din Ucraina. Au fost intervenții ale fiecărui stat, au fost diferite poziții, dar câteva dintre ele s-au repetat și practic sunt concluzii ale acestei întâlniri.

În primul rând, o concluzie importantă este că securitatea Ucrainei este și securitatea Europei și a României. Și noi, cei care suntem în vecinătatea Ucrainei și în Europa de Est, știm despre ce este vorba, și luni se împlinesc trei ani de zile de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Nu suntem alături de Ucraina doar dintr-un sentiment umanitar, în primul rând, din acest motiv și de nedreptate, ci suntem și de un interes strategic pentru țara noastră. În acești ani, așa cum v-am spus, scutul nostru a fost NATO”, a mai explicat președintele interimar Ilie Bolojan.

Colaborarea dintre țările europene și SUA, „cea mai bună formulă”

Și a doua concluzie importantă a fost că, în continuare, colaborarea dintre țările europene și Statele Unite ale Americii poate să fie cea mai bună formulă pentru rezolvarea acestei crize, în așa fel încât nu doar să avem o încetare a focului, ceea ce este foarte bine, ci să avem o pace justă în așa fel încât în anii următori să nu reînceapă un nou conflict, iar această pace justă, și o pace echitabilă, nu se poate face fără participarea Ucrainei și a Uniunii Europene la închiderea acestor negocieri.

Am convenit, de asemenea, că e nevoie, în perioada imediat următoare, de unitate și coordonare între țările noastre. Diversitatea în perioade normale în Uniunea Europeană este un lucru bun, a fost un câștig, dar, într-o situație de criză, cum a fost, de exemplu, coronavirusul sau cum avem acum, este evidentă nevoie de coordonare, în așa fel încât să acționăm mai rapid, să putem să avem un plan de acțiune care să aibă în vedere sprijinirea în continuare a Ucrainei, sens în care s-a convenit inclusiv pregătirea unui pachet important de sprijin în perioada imediat următoare, în așa fel încât el să poată fi adoptat la primul Consiliu European”.

„Cred că această întâlnire bilaterală a fost o chestiune importantă pentru țara noastră”

Întrebat de ce au fost doar două țări convocate prezente fizic, peședintele interimar a răspuns: „Au fost, să nu vă spun lucruri pe care nu le știu, dar cred că am aflat de la colegii de la Externe că ieri după-amiază, constatându-se că o parte din lideri nu pot să vină, s-a decis - de exemplu, premierul Canadei, de pe o zi pe alta - s-a decis și formatul online. Având în vedere că aveam o întâlnire bilaterală stabilită, am venit personal și cred că această întâlnire bilaterală a fost o chestiune importantă pentru țara noastră”.

De asemenea, președintele interimar a anunțat că un Consiliu va fi convocat în momentul în care tot pachetul de sprijin va fi definitivat. „Acest pachet de sprijin în această fază va include un sprijin financiar și un sprijin militar, dar asta nu înseamnă prezența militară în teren, ci doar partea de muniție, armament, tehnică de luptă”, a mai explicat președintele interimar.

Întâlniri periodice

Întrebat dacă România a primit o solicitare privind trupele de menținere a păcii, președintele interimar a afirmat că „în această perioadă, avându-se în vedere diferitele scenarii la care se poate ajunge, se discută și acest subiect, iar România își va forma un punct de vedere în perioada următoare, în funcție de evoluția situației”.

„S-a convenit că periodic vor fi întâlniri de informare în așa fel încât să ne putem corela pozițiile, pentru că, fără o coordonare, capacitatea de acțiune este redusă. Și cred că o decizie efectivă legată de un plan se va lua la proximul Consiliu care va fi organizat în perioada următoare”, a mai spus președintele interimar.

Reuniune informală la Paris

Președintele francez Emmanuel Macron a convocat pentru miercuri, la Paris, liderii țărilor UE și NATO care nu au fost invitați la reuniunea de luni. România a fost reprezentată de președintele interimar Ilie Bolojan, care a ajuns mai devreme cu câteva minute pentru o întâlnire bilaterală cu președintele francez.

La întâlnirea de la Palatul Elysee au participat fizic președintele interimar al României Ilie Bolojan și premierul din Luxemburg, Luc Frieden. Alți 18 premieri și șefi de au participat prin videoconferință.

„România, în calitatea sa dublă - vecinul european cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina și țară care a oferit constant și de la început un sprijin multidimensional, umanitar, economic și militar țării vecine, are un interes direct în continuarea susținerii colective europene și euro-atlantice pentru Ucraina, că răspuns la războiul brutal și ilegal de agresiune din partea Federației Ruse. Acest lucru a fost transmis clar participanților, în primul rând Președintelui Franței, Emmanuel Macron, prin demersuri diplomatice", a anunțat MAE printr-un comunicat.

Țările care au participat miercuri sunt: Lituania Cipru, Finlanda, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Estonia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Islanda, Letonia, Norvegia, Potugalia, Suedia, Slovenia și Cehia.