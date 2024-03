Ziua Maghiarilor, marcată la Timişoara. Dominic Fritz: "Faptul că putem să comemorăm această zi împreună în pace este mare lucru" VIDEO

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, prin care se aniversează 176 de ani de la revoluţia maghiară împotriva dominaţiei habsburgice, a fost marcată și la Timișoara, oraşul unde a și luat sfârşit Revoluţia, în 1849.

Pe 15 martie, maghiarii aniversează Revoluţia din 1848-1849, dată la care s-a consfinţit şi apariţia Parlamentului modern a Ungariei. În urmă cu 176 de ani, bătălia s-a dat între curentul liberal al revoluţionarilor maghiari şi absolutismul reprezentat de Imperiul Habsburgic.

Atacul asupra Timişoarei, desfăşurat între 11 iunie - 9 august 1849, a fost unul din cele mai importante bătăli ale Revoluţiei Maghiare. Aici s-a consfinţit practic înfrângerea în teren a revoluţionarilor.

Pentru a marca Ziua Maghiarilor Pretutindeni s-au depus coroane la monumetul Petőfi Sándor din cartierul Freidorf.

“E o zi specială pentru maghiari și faptul că putem să comemorăm această zi împreună și în pace este mare lucru. Adevărul este că bătălia de la Timișoara a fost pierdută de maghiari. Atunci au câștigat de habsburgi. Acum, indiferent dacă suntem români, maghiari sau germani, astăzi putem să comemorăm împreună un moment în care peste tot în Europa oamenii s-au ridicat pentru libertate, drepturi individuale, pentru democrație. Faptul că suntem aici și comemorăm fără scandal, fără ură, este ceva de care putem să fim mândri”, a spus Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Monumentul din parcul care poartă numele poetului national al Ungariei Petőfi Sándor, erou al Revoluţiei de la 1848-1849, a fost inaugurat, în forma actuală, în data de 10 noimebrie 1912. Monumentul aminşte de faptul că la 3 mai 1849, Petőfi a fost ridicat la gradul de căpitan chiar în acest parc.

“Acum 176 s-a pierdut Revoluția Pașoptistă, în care oamenii au luptat pentru libertate, fraternitate și egalitate. E important să venim aici, să arătăm tinerilor ce înseamnă libertatea adevărată. Am început comemorările la Giroc, la obeliscul soldaților pierduți în revoluție, am continuat la statuia lui Eftimie Murgu, am mers în Piața Sfântu Gheorghe, la placa memorială Klapka, iar în final, cel mai important loc, unde poetul nostru național Petőfi Sándor a fost ridicat la rang de căpitan”, a spus Farkas Imre, președintele UDMR Timișoara.

“E o zi important pentru întreaga noastră comunitate, nu doar pentru maghiari. E o surpriză plăcută modul în care continuă să se dezvolte Timișoara, în mijlocul unui continent european care are o seamă de frământări provenite din zona de naționalism exacerbate. Nu e doar despre toleranță, nu e doar despre multiculturalitate, e un lucru profund înscris în AND-ul fiecărui timișorean. Ba mai mult, se transmite contagios, în sensul pozitiv, către toți cei care ajung să trăiască aici, în Timișoara”, a spus Dan Diaconu, consilierul președintelui CJ Timiș, Alin Nica.

Peter Tamaș, consulul onorific al Ungariei la Timișoara, a citit mesajul transmis de Viktor Orban, premierul Ungariei.

La eveniment au fost prezenți și doi "husari" călare, de la o asociație de reconstituire istorică din Ungaria.