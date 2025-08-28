search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Grindeanu: „Am putea avea vilă, dar facem tot ce e posibil să ne întoarcem la garsonieră”

0
0
Publicat:

Se referea, probabil, la fostul său şef său de cabinet, Cristian Anton, care câştigă 10.000 euro pe lună de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Ca orice om gospodar!

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

Domnul Grindeanu, vreau şi eu vreo 4 joburi, cu măcar 8.000 de euro pe lună! N-am legătură cu PSD, aşa că nicio şansă să obţin mai mult decât amărâta de pensie!

Opinia  lui Grindeanu relativ la actuala guvernare:

„Noi suntem pe punctul de a avea vilă, dar facem tot ceea ce e posibil să ne întoarcem la garsonieră. Pentru că orice chestiune care duce la închidere de companii mai mici sau mai mari, orice politică a statului care sperie și reduce consumul, asta se va vedea în creșterea economică. Poate chiar în recesiune. Să trecem prin ceea ce nu dorește nimeni”.

Închiderea de companii, mici sau mări, de stat sau private, se produce când nu au profit, măcar să-şi plătească salariaţii şi dările către stat. Grindeanu zice că statul să le finanţeze în continuare pe cele de stat falimentare, şi să finanțeze în continuare programele din PNRR şi Anghel Saligny. Care aduc şpagă pentru primari, implicit pentru PSD. Chiar dacă programele sunt aiuristice, de genul piste de biciclete pentru un sat în care cei câţiva zeci de săteni nici nu aveau biciclete, şi nici nu puteau urca dealurile din jurul satului. Doar un exemplu din multele. Guvernul Bolojan vrea să analizeze investiţiile şi să le prioritizeze, sau să închidă pe cele de tipul piste de biciclete inutile. Grindeanu nu vrea.

La întrebarea, de unde bani, Grindeanu intră în fractură logică. Sunt bani, zice el, dar guvernul nu-i scoate la „bătaie”, îi ţine ascunşi! Cine poate să creadă aşa ceva? Din păcate, cele 5,3 milioane de români, care l-au votat pe George Simion, crezând aberaţiile pe care acesta le debita, inspirat de Călin Georgescu. Aceştia  cred şi aberaţiile spuse de Grindeanu sau Mihai Tudose care, inspirat de Trump, spune că ar reduce TVA la 15-17%. Cifrele scoase pe masă de ministrul de Finanţe n-au credibilitate publică în ochii PSD. Încearcă să profite de credulitatea celor 5,3 milioane de votanţi ai lui Simion, să-i câştige electoral.

Dar Grindeanu are posibilitatea să vină la putere, în fruntea guvernului, şi să facă el ce-i împută lui Bolojan că nu face.

La instalarea guvernului Bolojan, PSD n-a făcut scandal să dea premierul, pentru că avea cel mai mare număr de parlamentari. Oare de ce?

Acum, la probabila moţiune de cenzură depusă de AUR, poate vota căderea guvernului Bolojan, să vină Grindeanu şef de guvern şi să facă ce zice că nu face Bolojan.  E foarte simplu!

Bolojan a şi anunţat că dacă nu trec pachetele de măsuri fiscal-bugetare cu care vrea să rezolve problema deficitului bugetar, va renunţa la conducerea guvernului. Un motiv pentru Grindeanu şi conducerea PSD să propună un premier de la PSD. Altfel, se cheamă ca doar dau din gură şi nu au curaj să-şi asume guvernarea ştiind ce-i aşteaptă.

Ce s-ar întâmpla cu PSD la guvernare

Având în vedere că guvernele Ciucă şi Ciolacu au adus ţara în halul în care este acum, doar schimbarea premierului a amânat ajungerea României în categoria „junk”, care ar întrerupe finanţarea externă de la UE şi prin împrumuturi. România plăteşte anual doar pentru dobânzi 10 milioane de euro, cu rate cu tot circa 50 miliarde de euro. Nu mai riscă niciun învestitor să bage bani într-o astfel de economie aflată pe butuci.

În cazul intrării în categoria „junk”, guvernul n-ar mai avea bani de pensii şi salarii bugetare, ar fi alergat şi huiduit pe străzi şi în instituţii de către salariaţii şi pensionarii care nu mai au cu ce să-şi hrănească familiile, prin încetarea plăţii pensiilor şi salariilor.

Cine îşi aminteşte ce scriam în ultimii ani ştie că am anticipat situaţia  în care ne putem trezi fără bani de pensii şi salarii. Acum suntem la un pas de această situaţie, şi doar credibilitatea guvernului Bolojan a amânat acest final tragic.

Dacă PSD crede că are el banii din peşterile lui Ali Baba, să vină la guvernare şi să rezolve ce nu sunt în stare actualii guvernanţi.

Până la urmă, doar o stare de „junk”, fără bani de pensii şi salarii,  îi poate trezi la realitate pe cei 5,3 milioane de români care l-au votat pe George Simion!

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”
fanatik.ro
image
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
libertatea.ro
image
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Ce vor să afle anchetatorii
playtech.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
8 septembrie, zi liberă pentru părinți? Ce s-a decis pentru prima zi de școală a elevilor
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
După o zi de lucru, președintele Nicușor Dan a plecat din nou în vacanță. Cu familia, la vila de protocol de la Neptun
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!