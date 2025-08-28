Grindeanu: „Am putea avea vilă, dar facem tot ce e posibil să ne întoarcem la garsonieră”

Se referea, probabil, la fostul său şef său de cabinet, Cristian Anton, care câştigă 10.000 euro pe lună de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Ca orice om gospodar!

Domnul Grindeanu, vreau şi eu vreo 4 joburi, cu măcar 8.000 de euro pe lună! N-am legătură cu PSD, aşa că nicio şansă să obţin mai mult decât amărâta de pensie!

Opinia lui Grindeanu relativ la actuala guvernare:

„Noi suntem pe punctul de a avea vilă, dar facem tot ceea ce e posibil să ne întoarcem la garsonieră. Pentru că orice chestiune care duce la închidere de companii mai mici sau mai mari, orice politică a statului care sperie și reduce consumul, asta se va vedea în creșterea economică. Poate chiar în recesiune. Să trecem prin ceea ce nu dorește nimeni”.

Închiderea de companii, mici sau mări, de stat sau private, se produce când nu au profit, măcar să-şi plătească salariaţii şi dările către stat. Grindeanu zice că statul să le finanţeze în continuare pe cele de stat falimentare, şi să finanțeze în continuare programele din PNRR şi Anghel Saligny. Care aduc şpagă pentru primari, implicit pentru PSD. Chiar dacă programele sunt aiuristice, de genul piste de biciclete pentru un sat în care cei câţiva zeci de săteni nici nu aveau biciclete, şi nici nu puteau urca dealurile din jurul satului. Doar un exemplu din multele. Guvernul Bolojan vrea să analizeze investiţiile şi să le prioritizeze, sau să închidă pe cele de tipul piste de biciclete inutile. Grindeanu nu vrea.

La întrebarea, de unde bani, Grindeanu intră în fractură logică. Sunt bani, zice el, dar guvernul nu-i scoate la „bătaie”, îi ţine ascunşi! Cine poate să creadă aşa ceva? Din păcate, cele 5,3 milioane de români, care l-au votat pe George Simion, crezând aberaţiile pe care acesta le debita, inspirat de Călin Georgescu. Aceştia cred şi aberaţiile spuse de Grindeanu sau Mihai Tudose care, inspirat de Trump, spune că ar reduce TVA la 15-17%. Cifrele scoase pe masă de ministrul de Finanţe n-au credibilitate publică în ochii PSD. Încearcă să profite de credulitatea celor 5,3 milioane de votanţi ai lui Simion, să-i câştige electoral.

Dar Grindeanu are posibilitatea să vină la putere, în fruntea guvernului, şi să facă el ce-i împută lui Bolojan că nu face.

La instalarea guvernului Bolojan, PSD n-a făcut scandal să dea premierul, pentru că avea cel mai mare număr de parlamentari. Oare de ce?

Acum, la probabila moţiune de cenzură depusă de AUR, poate vota căderea guvernului Bolojan, să vină Grindeanu şef de guvern şi să facă ce zice că nu face Bolojan. E foarte simplu!

Bolojan a şi anunţat că dacă nu trec pachetele de măsuri fiscal-bugetare cu care vrea să rezolve problema deficitului bugetar, va renunţa la conducerea guvernului. Un motiv pentru Grindeanu şi conducerea PSD să propună un premier de la PSD. Altfel, se cheamă ca doar dau din gură şi nu au curaj să-şi asume guvernarea ştiind ce-i aşteaptă.

Ce s-ar întâmpla cu PSD la guvernare

Având în vedere că guvernele Ciucă şi Ciolacu au adus ţara în halul în care este acum, doar schimbarea premierului a amânat ajungerea României în categoria „junk”, care ar întrerupe finanţarea externă de la UE şi prin împrumuturi. România plăteşte anual doar pentru dobânzi 10 milioane de euro, cu rate cu tot circa 50 miliarde de euro. Nu mai riscă niciun învestitor să bage bani într-o astfel de economie aflată pe butuci.

În cazul intrării în categoria „junk”, guvernul n-ar mai avea bani de pensii şi salarii bugetare, ar fi alergat şi huiduit pe străzi şi în instituţii de către salariaţii şi pensionarii care nu mai au cu ce să-şi hrănească familiile, prin încetarea plăţii pensiilor şi salariilor.

Cine îşi aminteşte ce scriam în ultimii ani ştie că am anticipat situaţia în care ne putem trezi fără bani de pensii şi salarii. Acum suntem la un pas de această situaţie, şi doar credibilitatea guvernului Bolojan a amânat acest final tragic.

Dacă PSD crede că are el banii din peşterile lui Ali Baba, să vină la guvernare şi să rezolve ce nu sunt în stare actualii guvernanţi.

Până la urmă, doar o stare de „junk”, fără bani de pensii şi salarii, îi poate trezi la realitate pe cei 5,3 milioane de români care l-au votat pe George Simion!