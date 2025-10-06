Grindeanu, după informațiile privind oferta Anei Birchall către CIA: „Nu e nici prima şi nu e nici ultima”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat despre fostul consilier prezidențial Ana Birchall, că „nu mai e de mult membru PSD” și consideră „că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…”.

„Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD, aşa cum bine ştiţi. De mult, mult, aşa că n-am ce să comentez. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….”, a declarat preşedintele interimar al PSD.

Un document depus la Departamentul american al Justiţiei susține că Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni sursă/agent în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România.

Un document depus la Departamentul american al Justiției pe 11 septembrie 2025 de Roniel Aledo, fost contractor CIA și consultant pentru fostul președinte Barack Obama, susține că Ana Birchall l-ar fi contactat pentru a deveni sursă/agent CIA, în schimbul unei poziții de ministru în România. Documentul a fost înregistrat și publicat pe 12 septembrie.

Potrivit formularului depus, situația nu rezultă din niciun contract scris oficial sau corespondență între părți. Rubrica care cere detalii despre termenii și condițiile acordului sau înțelegerii verbale menționează data de 1 martie 2025, fără a fi specificate plăți sau beneficii.

„Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm și un susținător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenția Centrală de Informații (CIA). Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, a declarat Roniel Aledo, citat de News.ro.

Fostul consilier prezidențial respinge ferm acuzațiile: „Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituție americană.

Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”, a scris Birchall pe Facebook.