George Simion spune că Gigi Becali ar putea figura printre candidaţii AUR și propune un protocol de colaborare cu USR

George Simion spune că ar fi de acord cu un protocol de colaborare cu USR, în vederea atingerii unor obiective punctuale precum alegerea primarilor în două tururi sau reforma administrativă. Liderul AUR precizează și că Becali ar putea figura printre candidaţii Alianţei pentru Unirea Românilor.

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor a explicat în emisiunea „În fața ta” de la la Digi 24 care sunt partidele cu care ar refuza să se așeze la aceeași masă, explicând că ar fi „inacceptabil” pentru AUR să colaboreze într-o viitoare majoritate parlamentară cu „actualul sistem, actuala guvernare”, reprezentată de PSD, PNL şi UDMR:

„Cred că Ciolacu, Ciucă, Kelemen Hunor ies din discuție și pot spera doar că printr-o reușită a mea vom vedea o schimbare a conducerii centrale la aceste partide. E inacceptabil să lucrezi cu actuala guvernare”.

Liderul AUR a mai spus că „sunt unii oameni din PNL pe care îi văd ca potenţiali parteneri. Sunt mai puţini oameni în zona PSD pe care îi văd parteneri; cu siguranţă, nu tot partidul. La nivel de USR, după ce se vor clarifica - pentru că acolo sunt multe tabere şi aşteaptă finalul acestui exerciţiu electoral - aş vedea un protocol de colaborare strict pe primari în două tururi, 300 de parlamentari, reformă administrativă, reducerea taxării muncii”.

„Cu un guvern minoritar sau majoritar, depinde. Politica este arta negocierii”, a subliniat George Simion.

„Becali a învăţat unele lucruri. Nu merge degeaba la mănăstiri, la biserici”

Preşedintele AUR a făcut referire și la George Becali, precizând că acesta s-ar putea număra printre candidaţii Alianţei pentru Unirea Românilor de la Camera Deputaţilor, dar că nu a fost încheiată deocamdată o înţelegere în acest sens, potrivit Agerpres, care citează aceeași sursă.

A negat însă ipoteza unui loc pentru George Becali pe listele AUR, în schimbul unei eventuale donaţii.

Simion a estimat că susţinerea pe care i-ar acorda-o Becali îl va ajuta să intre în turul doi şi să câştige alegerile prezidenţiale.

„Nu cred că George Becali de acum 20 de ani este George Becali din 2024. A învăţat unele lucruri. Nu merge degeaba la mănăstiri, la biserici. (...) Dacă domnul Becali, ca şi mulţi alţi oameni de afaceri, se implică în AUR financiar - foarte bine, dar nu facem contra-cost. Am primit diferite propuneri, sume exorbitante, cel puţin pentru mine: 200, 300, 500.000 de euro să fac deputaţi şi senatori. Şi am refuzat. (...) Eu nu vând locuri de parlamentar. Nu am făcut-o, nu am s-o fac, dintr-un considerent simplu: oamenii aceştia ne vor părăsi imediat ce vor intra în Parlament. (...) Eu pe domnul Becali îl iau în primul rând că respectă zona identitară şi politică de unde suntem şi pentru că aduce voturi", a precizat Simion în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Deși recunoaște că printre membrii AUR sunt şi persoane care au făcut parte din alte partide politice, Simion a precizat că nu îşi doreşte ca astfel de oameni să ocupe funcţii de ministru sau prim-ministru.

„Am primit diferite invitaţii să, nu ştiu..., să vină doamna Dăncilă la noi. Nu prea corespundem nici ideologic. Doamna Dăncilă a fost premier. Au mai fost diferiţi premieri care au încercat să intre într-o într-o alianţă sau să vină în AUR. De exemplu, domnul Ponta. Şi am refuzat, e foarte supărat domnul Ponta că nu mă ţin de cuvânt. Eu nu mi-am dat niciodată cuvântul faţă de domnul Ponta că voi face vreodată vreo alianţă sau vreun proiect politic cu dumnealui", a spus mai spus George Simion la Digi24.

„S-au pretins şi alţii consilierii mei”

Liderul AUR susține că Victor Ponta ar fi pretins că este consilierul lui, dar nu a existat nicio relaţie contractuală în acest sens. Totodată, Simion a susţinut că că Ponta i-a propus formarea unei alianţe politice, arată Agerpres:

„Aşa s-a pretins domnul Ponta, după trei discuţii (că ar fi consilier, n.r.). S-au pretins şi alţii consilierii mei. Nu am avut nicio relaţie contractuală. Am ieşit la un restaurant public din centrul Capitalei cu domnul Ponta, care bănuiesc eu că a şi chemat paparazzi (...). Până la urmă a obţinut un post de consilier la domnul Ciolacu”.