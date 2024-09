Video Europarlamentarul Dan Nica l-a dat în judecată pe George Simion: „Nu am, nu am avut diguri, iazuri, bălți de pește, baraje!”

Europarlamentarul PSD Dan Nica a anunţat că l-a dt în judecată pe liderul AUR, George Simion, pentru acuzaţiile făcute de acesta în spaţiul public, referitoare la presupuse construcţii hidrotehnice care i-ar aparţine. „Nu am, Nu am avut diguri, iazuri, bălti de pește, baraje!”, a afirmat social democratul.

Europarlamentarul a anunțat că îi va cere lui George Simion daune materiale, iar toţi banii pe care îi va obţine în instanţă îi va dona pentru refacerea caselor sinistraţilor din judeţul Galaţi, grav afectat de inundații.

„George Simion, candidat la Preşedinţia României, în loc să-i ajute pe oamenii care au fost atât de grav afectaţi de inundaţiile din Galaţi, a decis să vină cu o serie întreagă de minciuni. Pentru acest lucru, pentru minciunile pe care le-a spus despre mine, am decis să-l dau în judecată şi toţi bani pe care-i voi obţine în instanţă îi voi pune la dispoziţia Crucea Roşie sau celor care se ocupă de reconstrucţia caselor celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Galaţi, pentru că minciuna trebuie să aibă un preţ. Eu nu am avut, nu am diguri, iazuri, bălţi de peşte, baraje, iar pentru aceste minciuni George Simion trebuie să plătească, pentru că minciuna trebuie să aibă un preţ. Preţul îl va plăti George Simion”, a declarat europarlamentarul PSD de Galați, Dan Nica.

Viitura din 13/14 septembrie a făcut prăpăd în județul Galați. Puhoaiele de apă au devastat 28 de localități, mii de oameni au rămas fără case, drumurile arată ca după bombardament, podurile sunt distruse, școlile și grădinițele au fost închise.

Apele revărsate au afectat peste 7000 de case, zeci de drumuri județene și peste 100 de poduri și podețe. Doar la capitolul infrastructură rutieră pagubele sunt evaluate la peste 60 de milioane de lei.

Europarlamentarul Dan Nica este cel care a cerut Comisiei Europene să urgenteze disponibilizarea banilor din Fondul de Solidaritate și flexibilizarea banilor deja existenți pentru sinistrații din județul Galați.

„Rezoluția privind inundațiile în România și în Europa, co-semnată de mine și de europarlamentarii PSD, a trecut în plenul Parlamentului European cu o majoritate covârșitoare! În această rezoluție se solicită ferm Comisiei Europene să intervină de urgență prin punerea la dispoziție de resurse financiare pentru ajutorarea persoanelor afectate, a caselor acestora și a infrastructurii distruse de inundații!”, a transmis Dan Nica, europarlamentar PSD de Galați.