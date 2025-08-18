George Simion, naș mare la nunta verișoarei sale. Tatăl miresei este deputat AUR, mama judecător

Liderul AUR și soția lui, Ilinca, au fost sâmbătă seara nași pentru un cuplu de tineri cu care se înrudesc.

George Simion, președintele AUR și soția lui, Ilinca, au fost nași în weekend, pentru un cuplu de tineri, Ioana și Ionuț.

Mireasa este fiica judecătoarei Măndica Badiu, nimeni alta decât sora mamei lui George Simion. Tatăl tinerei mirese este deputatul AUR George Badiu, fost ofițer de poliție.

Potrivit Vrancea24, Ioana Badiu și Ionuț Vlad formează un cuplu de circa 10 ani, de când erau în liceu și au mers împreună la aceeași facultate.

”Logodna firească a fost anul trecut, cererea în căsătorie având loc la Portofino, o stațiune italiană celebră de pe țărmul Mediteranei”, potrivit Vrancea 24.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Snagov, unde nuntașii au etalat ținute dintre cele mai elegante și s-au distrat toată noaptea.