Fost lider din PNL, condamnat într-un dosar de corupție. Acuzațiile aduse acestuia de procurori îl implicau și pe un director Romsilva

Fostul președinte al PNL Neamț, George Lazăr, a fost condamnat în primă instanță într-un dosar în care este acuzat că și-a folosit influența asupra directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva pentru a determina menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei persoane numite temporar.

Curtea de Apel Galați l-a condamnat în primă instanță pe fostul președinte al PNL Neamț, George Lazăr, în prezent consilier județean, la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, într-un dosar de corupție cu miză politică, potrivit minutei instanței. Decizia Curții de Apel Galați nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conform soluției pronunțate la 19 martie, instanța l-a găsit vinovat pentru infracțiunea prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, referitoare la folosirea influenței sau autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, scrie Mediafax.

Pe lângă pedeapsa de un an de închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, judecătorii i-au interzis și exercitarea unor drepturi civile și au dispus ca acesta să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, în cadrul Primăriei Roman sau la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Instanța a atras atenția inculpatului că nerespectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate duce la revocarea suspendării și la executarea efectivă a pedepsei.

George Lazăr a fost trimis în judecată la finalul lunii iulie 2024. La acel moment, el și-a dat demisia atât din funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, cât și din cea de președinte al PNL Neamț.

Potrivit procurorilor anticorupție, în septembrie 2022, Lazăr, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic, și-ar fi folosit influența asupra directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru a determina menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei persoane numite temporar.

Anchetatorii au susținut că, în contextul în care titularul postului a dorit să revină la conducerea Direcției Silvice Neamț, Lazăr ar fi intervenit astfel încât acesta să renunțe la cererea formulată și să accepte delegarea pe o altă funcție, pentru ca postul să rămână ocupat prin delegare de persoana susținută de el.

George Lazăr este al doilea fost lider al PNL Neamț care a fost judecat într-un dosar de corupție, după Mugur Cozmanciuc, achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.