Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Fost lider din PNL, condamnat într-un dosar de corupție. Acuzațiile aduse acestuia de procurori îl implicau și pe un director Romsilva

Fostul președinte al PNL Neamț, George Lazăr, a fost condamnat în primă instanță într-un dosar în care este acuzat că și-a folosit influența asupra directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva pentru a determina menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei persoane numite temporar.

George Lazăr, fost președinte PNL Neamț FOTO: Facebook

Curtea de Apel Galați l-a condamnat în primă instanță pe fostul președinte al PNL Neamț, George Lazăr, în prezent consilier județean, la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, într-un dosar de corupție cu miză politică, potrivit minutei instanței. Decizia Curții de Apel Galați nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conform soluției pronunțate la 19 martie, instanța l-a găsit vinovat pentru infracțiunea prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, referitoare la folosirea influenței sau autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, scrie Mediafax.

Pe lângă pedeapsa de un an de închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, judecătorii i-au interzis și exercitarea unor drepturi civile și au dispus ca acesta să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, în cadrul Primăriei Roman sau la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Instanța a atras atenția inculpatului că nerespectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate duce la revocarea suspendării și la executarea efectivă a pedepsei.

George Lazăr a fost trimis în judecată la finalul lunii iulie 2024. La acel moment, el și-a dat demisia atât din funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, cât și din cea de președinte al PNL Neamț.

Potrivit procurorilor anticorupție, în septembrie 2022, Lazăr, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic, și-ar fi folosit influența asupra directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru a determina menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei persoane numite temporar.

Anchetatorii au susținut că, în contextul în care titularul postului a dorit să revină la conducerea Direcției Silvice Neamț, Lazăr ar fi intervenit astfel încât acesta să renunțe la cererea formulată și să accepte delegarea pe o altă funcție, pentru ca postul să rămână ocupat prin delegare de persoana susținută de el.

George Lazăr este al doilea fost lider al PNL Neamț care a fost judecat într-un dosar de corupție, după Mugur Cozmanciuc, achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
digi24.ro
image
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
stirileprotv.ro
image
Zodia BINECUVÂNTATĂ înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
gandul.ro
image
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
mediafax.ro
image
Ce spune Adrian Câciu după ce a fost reclamat la CNCD pentru scandalul din parlament: „Și mașinile de Formula 1 derapează”. Și USR i-a făcut plângere
fanatik.ro
image
Cărbune presupus rusesc livrat la Iași de traderul elvețian Vitol. Proces la Londra cu miză cât 10% din bugetul orașului
libertatea.ro
image
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
cancan.ro
image
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Dispar banii aşa cum îi ştiam noi. Băncile care ar putea să dispară până în 2035 dacă nu ţin cont de un detaliu
playtech.ro
image
Ei sunt cei mai mari miliardari din fotbal! Patronii din România sunt la ani-lumină distanță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! S-a stins din viață Patriarhul Filaret, la vârsta de 97 de ani
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Continuă războiul în Orientul Mijlociu. Incendiu la o rafinărie din Kuwait! Ofensivă americană pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?