Finanțări cu scandal la Guvern: Două dintre ONG-urile selectate de SGG, conduse de personaje controversate

Două dintre cele trei ONG-uri prezentate miercuri de șeful Secretariatului General al Guvernului (SGG), Dan Reșitnec, în cadrul programului de finanțare destinat societății civile sunt conduse de persoane cu un trecut controversat, arată o investigație publicată de G4Media.

Conform investigației, este vorba despre Asociația Europeană pentru Promovarea Turismului și Tradițiilor „TraciaLand” și Asociația Noua Slovă, două dintre cele nouă organizații declarate eligibile în cadrul unui apel de proiecte finanțat cu 2,2 milioane de lei.

Potrivit G4Media, TraciaLand este condusă de Otilia Magheru, fost candidat AUR la alegerile parlamentare din 2020, care a declarat că nu mai este membră a partidului. În conducerea asociației figurează și Cătălin Berenghi, susținător al lui Călin Georgescu și cercetat pentru ultraj judiciar după un mesaj publicat pe Facebook la adresa judecătoarei Cristina Ardeleanu, implicată într-un dosar al fostului candidat la alegerile prezidențiale. Potrivit portalului instanțelor, Berenghi nu a fost trimis în judecată până în prezent.

În ceea ce privește proiectul depus la SGG, Magheru a declarat pentru G4Media că Berenghi nu face parte din echipa care îl implementează și că acesta urmează să iasă din conducerea asociației începând din luna septembrie.

Cea de-a doua organizație vizată este Asociația Noua Slovă, înființată în februarie 2026 și controlată, potrivit investigației, de jurnalistul Costel Oprea.

Acesta administrează o televiziune online în cadrul căreia sunt invitați frecvent reprezentanți ai curentului suveranist și conspiraționist și s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva prevederilor Legii Vexler privind combaterea antisemitismului.

Controversele au apărut după ce Dan Reșitnec a prezentat public proiectele celor două organizații ca exemple de inițiative care ar putea contribui la consolidarea dialogului dintre administrație și societatea civilă.

Ulterior, în spațiul public au fost ridicate semne de întrebare atât cu privire la eligibilitatea unor ONG-uri, cât și la procedura de selecție.

În urma criticilor, șeful SGG a revenit cu un mesaj în care a recunoscut că nu a analizat suficient procesul.

„Le mulțumesc celor care au fost critici referitor la procesul prin care Secretariatul General al Guvernului a selectat partenerii din sectorul ONG (...). Da, au avut dreptate. Îmi dau seama că m-am grăbit când am avut încredere și n-am verificat în detaliu modul în care funcționează selectarea acestor organizații neguvernamentale”, a transmis Dan Reșitnec.

Acesta a precizat că, în acest moment, a fost aprobată doar lista organizațiilor eligibile, iar fiecare proiect urmează să fie analizat în detaliu înainte de semnarea acordurilor de parteneriat.

Totodată, SGG va publica procedura de selecție și grila de evaluare și va modifica regulamentul programului pentru edițiile viitoare, în urma consultărilor cu societatea civilă.