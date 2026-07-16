 Finanțări cu scandal la Guvern: Două dintre ONG-urile selectate de SGG, conduse de personaje controversate | adevarul.ro
search
Thursday, 16th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Finanțări cu scandal la Guvern: Două dintre ONG-urile selectate de SGG, conduse de personaje controversate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două dintre cele trei ONG-uri prezentate miercuri de șeful Secretariatului General al Guvernului (SGG), Dan Reșitnec, în cadrul programului de finanțare destinat societății civile sunt conduse de persoane cu un trecut controversat, arată o investigație publicată de G4Media.

În conducerea asociației „TraciaLand” figurează și Cătălin Berenghi FOTO Facebook
În conducerea asociației „TraciaLand” figurează și Cătălin Berenghi FOTO Facebook

Conform investigației, este vorba despre Asociația Europeană pentru Promovarea Turismului și Tradițiilor „TraciaLand” și Asociația Noua Slovă, două dintre cele nouă organizații declarate eligibile în cadrul unui apel de proiecte finanțat cu 2,2 milioane de lei.

Potrivit G4Media, TraciaLand este condusă de Otilia Magheru, fost candidat AUR la alegerile parlamentare din 2020, care a declarat că nu mai este membră a partidului. În conducerea asociației figurează și Cătălin Berenghi, susținător al lui Călin Georgescu și cercetat pentru ultraj judiciar după un mesaj publicat pe Facebook la adresa judecătoarei Cristina Ardeleanu, implicată într-un dosar al fostului candidat la alegerile prezidențiale. Potrivit portalului instanțelor, Berenghi nu a fost trimis în judecată până în prezent.

Cătălin Berenghi și Radu Theodoru, cercetat în dosarul de trădare FOTO Facebook / Cătălin Berenghi
Cătălin Berenghi și Radu Theodoru, cercetat în dosarul de trădare FOTO Facebook / Cătălin Berenghi

În ceea ce privește proiectul depus la SGG, Magheru a declarat pentru G4Media că Berenghi nu face parte din echipa care îl implementează și că acesta urmează să iasă din conducerea asociației începând din luna septembrie.

Cea de-a doua organizație vizată este Asociația Noua Slovă, înființată în februarie 2026 și controlată, potrivit investigației, de jurnalistul Costel Oprea.

Acesta administrează o televiziune online în cadrul căreia sunt invitați frecvent reprezentanți ai curentului suveranist și conspiraționist și s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva prevederilor Legii Vexler privind combaterea antisemitismului.

Postare pe pagina fondatorului asociației Noua Slovă FOTO Captură Facebook
Postare pe pagina fondatorului asociației Noua Slovă FOTO Captură Facebook

Controversele au apărut după ce Dan Reșitnec a prezentat public proiectele celor două organizații ca exemple de inițiative care ar putea contribui la consolidarea dialogului dintre administrație și societatea civilă.

Ulterior, în spațiul public au fost ridicate semne de întrebare atât cu privire la eligibilitatea unor ONG-uri, cât și la procedura de selecție.

În urma criticilor, șeful SGG a revenit cu un mesaj în care a recunoscut că nu a analizat suficient procesul.

„Le mulțumesc celor care au fost critici referitor la procesul prin care Secretariatul General al Guvernului a selectat partenerii din sectorul ONG (...). Da, au avut dreptate. Îmi dau seama că m-am grăbit când am avut încredere și n-am verificat în detaliu modul în care funcționează selectarea acestor organizații neguvernamentale”, a transmis Dan Reșitnec.

Acesta a precizat că, în acest moment, a fost aprobată doar lista organizațiilor eligibile, iar fiecare proiect urmează să fie analizat în detaliu înainte de semnarea acordurilor de parteneriat.

Totodată, SGG va publica procedura de selecție și grila de evaluare și va modifica regulamentul programului pentru edițiile viitoare, în urma consultărilor cu societatea civilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată după ce ar fi sechestrat o jurnalistă italiană de la RAI Uno
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
fanatik.ro
image
Megaafacerea din România vânată de miliardarul american Todd Boehly. Cerere trimisă la București vizând un perimetru de gaze din Marea Neagră
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
digisport.ro
image
Părea complet sănătos, însă s-a prăbușit la câteva minute după masa de prânz. Ce a provocat moartea unui tânăr de 25 de ani
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
observatornews.ro
image
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
cancan.ro
image
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Un șofer Bolt și-a făcut singur dreptate după ce a băgat în spital un client care i-a spart parbrizul. Ce i s-ar putea întâmpla?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Ilie Bolojan! Un nou rival în interiorul partidului
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”
click.ro
image
Horoscop 17 iulie. Berbecii au de făcut o alegere dificilă, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
image
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul