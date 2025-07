Dominic Fritz, despre singura dată când a dat mită în România: „A fost o experiență care m-a trezit”

Dominic Fritz, președintele USR, a povestit experiența trăită în urmă cu peste 20 de ani, când a fost nevoit să dea mită la granița României.

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a povestit din nou despre momentul în care, la doar 19 ani, a fost nevoit să dea mită la granița cu România. Declarația sa vine într-un context în care tot mai multe figuri publice vorbesc despre corupție și experiențele personale legate de acest fenomen.

Invitat la B1TV, Dominic Fritz a rememorat experiența din 2003, când a intrat pentru prima dată în România. Avea 19 ani și călătorea cu autocarul, alături de alți tineri germani.

„Am vorbit public despre prima și singura dată când am dat șpagă în România. Aveam 19 ani. A fost chiar la intrare cu autocarul în România, când am venit pentru prima oară și s-a cerut de la fiecare cetățean 10 euro. Veneam cu încă trei colegi din Germania, tineri absolvenți de liceu. Era un autocar plin de oameni, atunci nu aveam curaj să zicem nu, și am plătit cred că un sfert, am plătit 10 euro, ca un mic semn de revoltă. Asta a fost prima și ultima dată”, a mărturisit liderul USR.

Un episod care l-a „politizat în sensul bun”

Fritz mai vorbise despre acest episod și în 2020, imediat după ce a fost ales primar al Timișoarei. În cadrul unei emisiuni la Digi24, el spunea că acel moment a avut un impact profund asupra modului în care vede corupția și societatea românească.

„Asta pentru mine a fost o experiență care m-a trezit așa și poate m-a și politizat, într-un sens bun. Am observat de-a lungul anilor - în toată studenția mea veneam cu autocarul, mai târziu, când am început să câștig și bani, mi-am mai și permis câte un avion – că din ce în ce mai puțini oameni au dat acești 5 euro. Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager – care mereu se găsește să facă munca murdară – și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului și toată lumea a refuzat și atunci persoana respectivă s-a întors rușinat cumva înapoi”, povestea Fritz.

Pentru liderul USR, acest tip de refuz colectiv este un semnal clar că schimbarea este posibilă: „Pentru mine, acest «nu» e foarte puternic. Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”.

Corupția, subiect de actualitate

Mărturisirea lui Fritz vine în contextul în care tot mai multe figuri publice din România vorbesc deschis despre corupție. Cel mai recent caz este cel al lui Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor în guvernul condus de Ilie Bolojan, care apare într-un dosar vechi de aproape zece ani.

Potrivit unei anchete recente publicate de Europa Liberă, Șerban ar fi dat mită de șase ori unor angajați ai unui ocol silvic înainte să-i denunțe. Deși cei trei au fost condamnați definitiv, cazul ridică întrebări privind modul în care corupția este „negociată” și gestionată în România.

O situație similară a dus la demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier după ce a recunoscut că a dat „șpagă de supraviețuire” într-un alt caz de corupție legat de ANAF.