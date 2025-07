De ce nu i-a cerut Bolojan demisia lui Anastasiu atunci când a izbucnit scandalul: „Caut să nu iau decizii pe picior”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți, 29 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, de ce nu i-a cerut demisia lui Dragoș Anastasiu după scandalul de corupție, în care a fost implicat.

„Caut să nu iau decizii pe picior, de pe o oră pe alta. Și doi, am încercat întotdeauna să văd ce fac colegii din echipă, indiferent de unde sunt, de la ce partid sunt”, a declarat Ilie Bolojan.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a precizat într-un interviu pentru G4Media că nu a știut despre dosarul DNA în care a fost implicat fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.

„Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect. Am urmărit de vineri, de când a apărut acest subiect, ceea ce s-a întâmplat. Domnul Anastasiu a venit cu o propunere, că demisia lui este la dispoziție. I-am spus – în general, neluând decizii pe picior, niciodată, ci calculăm ce se întâmplă, să mai stăm o zi-două să gândim foarte bine ceea ce urmează să facem – și eu, având în vedere întotdeauna să încerc să țin echipa de colaboratori în așa fel încât să putem da rezultate. Și am văzut și cel puțin ceea ce s-a transmis în prima parte pe toate posturile, la conferința de presă de duminică. Acest episod nu a fost unul fericit nici pentru domnul Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine, dar el s-a încheiat”, a spus Ilie Bolojan.

Dragoș Anastasiu a organizat, duminică, o conferință în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, pe fondul presiunii publice și politice generate de dezvăluirile legate de implicarea sa într-un dosar de corupție privind mituirea unei funcționare ANAF în perioada 2009–2017.

„În acest climat, mie îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, pentru că indiferent ce aș spune și aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Este motivul pentru care discutând cu premierul i-am spus că voi face mai mult rău decât bine și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, și să demisionez”, a declarat vicepremierul demisionar.

În presă au apărut relatări că Dragoş Anastasiu, în calitate de om de afaceri şi patron al firmei de transport internațional Eurolines, a fost martor în dosarul de corupţie instrumentat de DNA fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, actualmente în puşcărie.

Anastasiu a recunoscut în dosar că a semnat un contract fictiv de consultanţă, pe perioadă neprecizată, prin care s-au mascat plăţi către Burlacu-un fel de taxă de protecţie, care a început de la suma de 2.000 de euro pe lună. Mita, în valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost discutată chiar în biroul lui Dragoş Anastasiu, fiind prevăzută într-un contract încheiat pe una dintre firmele lui Anastasiu, gestionată de partenerul său de afaceri. Şpaga a fost dată timp de opt ani, în perioada 2009-2017.

Dragoş Anastasiu a precizat că în dosarul DNA nu a avut niciun fel de avantaj juridic, ci a fost doar martor, insistând pe ideea că a fost nevoit să accepte plata acestei şpăgi pentru că altfel i-ar fi fost blocate toate afacerile, definitiv.

„Aveam de ales între un posibil faliment, sute de angajaţi cu familiile lor, munca noastră de 15 ani, 20.000 de călători peste tot în Europa care n-ar mai fi putut să se întoarcă cu aceste autocare ale noastre acasă, sau să dau curs şantajului, să dau curs propunerii şi să închidem dosarul”, a explicat Anastasiu.