Bolojan, întrebat dacă a dat mită: Nu am spus că am dat mită. Am spus că erau niște practici

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de un jurnalist când a dat ultima dată mită, în condițiile în care în trecut ar fi afirmat că, în anii 90, pe când avea o mică afacere, ar fi venit la București și ar fi dat mită la poliție.

„Nu am spus că am dat mită. Am spus că erau niște practici de a te opri pe drum și de a-ți căuta nod în papură: aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi altfel. Fiecare om a procedat cum a considerat de cuviință. Eu nu am încurajat și nu încurajez darea de mită sau plata unor atenții. Când a depins de mine, dacă am făcut ceva, și dacă vă uitați în 2005-2006 este că serviciile care erau pervetite: pașpoarte, înmatriculări, au fost operaționalizate.

Cred că noi avem obligația, atunci când ocupăm o funcție publică, ca aceste sisteme să nu mai funcționeze. E greu să ai sisteme perfecte, mereu vor fi probleme. Niciunii nu suntem perfecți, dar nu trebuie să tolerăm sisteme de tip industrial”, a afirmat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a susținut marți, 29 iulie, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat reforma pensiilor speciale, potrivit programului anunțat de biroul de presă de la Palatul Victoria.

Printre cele mai importante măsuri anunțate de premier se numără creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și micșorarea cuantumului pensiei în raport cu salariul.

„Propunerea este ca valoarea pensiei unui magistrat să fie de 70 la sută din ultimul salariu net, o valoarea care este oricum la marja superioară a situației din țările UE”, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, calculul se va face raportându-se la veniturile brute, un procent de 55% din venitul brut în ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultimul salariu net.

„Urmează să discutăm să vedem dacă sunt sugestii de modificări, astfel încât săptămâna viitoare să avem pachetul definitivat. Propunerile sunt în măsură să respecte principiile care țin de legislație. Au fost analizate deciziile CCR în așa fel încât aceste propuneri să îndeplinească aceste decizii”, a adăugat premierul.