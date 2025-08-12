Discuție de ultimă oră între Nicușor Dan și Zelenski: președintele român, invitat la Kiev. Ce au discutat cei doi șefi de stat

Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul ferm al României pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Nicușor Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că România, în colaborare cu partenerii europeni și transatlantici, va continua să susțină Ucraina în eforturile sale de a-și construi un viitor sigur, stabil și democratic.

„Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Președintele Dan l-a asigurat pe Președintele Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune.” a transmis Adminstrația Prezidențială.

Președintele Ucrainei l-a invitat pe Nicușor Dan la Kiev. Când va merge

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu Președintele Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze” a scris Dan pe X.

Nicușor Dan a mai precizat și poziția Românei în contextul tensionat din aceste zile dintre Europa, SUA și Rusia.

„România susține eforturile Președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie încheiată cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei” a precizat președintele.

România va continua să sprijine Ucraina și poporul său pentru a avea o pace justă,

„Ca vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean” a mai spus acesta. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a mai scris Nicușor Dan în postare.

În cadrul discuției telefonice de astăzi, Nicușor Dan a fost invitat la Kiev de Volodimir Zelenski. Vizita va avea loc în această toamnă. Președintele României confirmând imediat invitația omologului său din țara vecină.

„Am acceptat invitația Președintelui Ucrainei de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.” a anunțat Nicușor Dan.

Cum se implică Nicușor Dan în negocierile de pace pregătite de Trump în Alaska

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și principiile unei păci durabile, salutând totodată implicarea președintelui american Donald Trump în găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale.

Mesajul președintelui României vine în contextul în care președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, vinerea viitoare, în Alaska, pentru a continua negocierile în vederea încheierii războiului din Ucraina. Niciun lider european nu a fost invitat la discuțiile programate pentru 15 august. Totuși, Trump va purta o convorbire telefonică pe 13 august cu principalii lideri europeni.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea cu Putin în Alaska