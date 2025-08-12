search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Discuție de ultimă oră între Nicușor Dan și Zelenski: președintele român, invitat la Kiev. Ce au discutat cei doi șefi de stat

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul ferm al României pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. 

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei / Sursa foto: Inquam Photos
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei / Sursa foto: Inquam Photos

Nicușor Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că România, în colaborare cu partenerii europeni și transatlantici, va continua să susțină Ucraina în eforturile sale de a-și construi un viitor sigur, stabil și democratic. 

„Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Președintele Dan l-a asigurat pe Președintele Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune.” a transmis Adminstrația Prezidențială. 

Președintele Ucrainei l-a invitat pe Nicușor Dan la Kiev. Când va merge 

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu Președintele Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze” a scris Dan pe X. 

Nicușor Dan a mai precizat și poziția Românei în contextul tensionat din aceste zile dintre Europa, SUA și Rusia. 

„România susține eforturile Președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie încheiată cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei” a precizat președintele. 

România va continua să sprijine Ucraina și poporul său pentru a avea o pace justă, 

„Ca vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean” a mai spus acesta. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a mai scris Nicușor Dan în postare. 

În cadrul discuției telefonice de astăzi, Nicușor Dan a fost invitat la Kiev de Volodimir Zelenski. Vizita va avea loc în această toamnă. Președintele României confirmând imediat invitația omologului său din țara vecină. 

„Am acceptat invitația Președintelui Ucrainei de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.” a anunțat Nicușor Dan. 

Cum se implică Nicușor Dan în negocierile de pace pregătite de Trump în Alaska

  Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și principiile unei păci durabile, salutând totodată implicarea președintelui american Donald Trump în găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului.   

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale.   

Mesajul președintelui României vine în contextul în care  președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, vinerea viitoare, în Alaska, pentru a continua negocierile în vederea încheierii războiului din Ucraina. Niciun lider european nu a fost invitat la discuțiile programate pentru 15 august. Totuși, Trump va purta o convorbire telefonică pe 13 august cu principalii lideri europeni.  

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea cu Putin în Alaska 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
mediafax.ro
image
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
playtech.ro
image
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Isărescu vine cu vești proaste pentru români. BNR anunță până când cresc prețurile
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie