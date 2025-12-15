„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”. Dominic Fritz acuză PSD că ignoră protocolul de coaliție și distrage atenția de la justiție

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, își va continua mandatul, chiar dacă PSD și AUR au votat împreună moțiunea simplă inițiată împotriva sa.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot moțiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului, noi nu abdicăm de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliție! Diana Buzoianu are toată susținerea noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moțiune simplă nu are drept consecință demiterea ministrului”, a transmis Fritz.

Potrivit liderului USR, miza PSD-ului și a partenerilor lor din AUR „e tocmai să distragă atenția de la subiectul care macină zilele astea România: justiția capturată”.

„Ați observat că tot zgomotul în jurul Dianei este acompaniat de o tăcere totală din partea AUR și PSD în ceea ce privește justiția? Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliție semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moțiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, a adăugat Fritz.

Moțiunea simplă, inițiată de AUR și intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, a fost aprobată în Senat cu 74 de voturi „pentru”.